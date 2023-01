Leur domaine - Jo Nesbø - critique du livre

Résumé : Carl et Roy sont frères, âgés respectivement de 15 et 16 ans, et vivent en Norvège dans une ferme de montagne reculée avec leurs parents. Carl est un beau garçon qui ne laisse malheureusement pas son père indifférent. Face aux intrusions paternelles répétées dans le lit de son petit frère, Roy, qui est désormais employé dans le garage de son oncle, décide d’agir en sabotant la voiture de ses parents. Une enquête policière débute alors mais n’aboutit pas en raison de la disparition de l’enquêteur principal, Sigmund Olsen. Une vingtaine d’années plus tard, après des études au Canada, Carl revient au pays avec Shannon, sa compagne architecte et annonce aux habitants de leur village natal qu’il a pour projet de construire un magnifique hôtel de luxe. Il doit alors se montrer persuasif car il a besoin de beaucoup d’argent, ce que la communauté ne voit pas d’un bon œil.

Critique : Dès le prologue, Jo Nesbø commence fort, en donnant au lecteur un aperçu sordide de ce qui l’attend. Cependant, cet énorme pavé de soixante-dix chapitres lui laissera le temps utile pour cerner les personnalités complexes de Carl, Roy et Shannon, les trois principaux protagonistes, et ainsi imaginer leur vie en haut des montagnes, à travers de longs et précis descriptifs.

L’histoire nous est racontée par Roy, que l’on suit pas à pas et dont les souvenirs, qui rejaillissent par bribes, nous permettent de comprendre peu à peu les clés de l’énigme. En effet, construit comme un puzzle aux milliers de pièces, le récit nous impose d’abord de patienter, avant que ne débutent soudainement les hostilités, que les faits s’enchaînent et que les pages se tournent à bon train.

L’amour que porte Roy à son petit frère est le fil conducteur que nous propose l’auteur sur près de sept cents pages. Un amour indéfectible qui remonte à l’enfance, un amour aveugle qui lui fera dépasser ses limites jusqu’à commettre l’impensable. Plus que pesante, la situation est telle que l’on se surprend à ne pas lui en vouloir, et l’auteur de nous interroger frontalement : jusqu’où irions-nous pour défendre et protéger notre famille ? Plongé dans une atmosphère glaciale, l’amour de Roy laisse également la place à des rancœurs et à des trahisons qui vont venir perturber une fratrie que l’on croyait pourtant solide, indestructible.

Ce roman captivant, dont la première publication remonte à 2021 et qui nous est proposé aujourd’hui en Folio, est un véritable drame familial et psychologique. L’univers est anxiogène, configuré par un huis clos qui nous tient en haleine, suscitant l’attente -parfois interminable- d’un dénouement. Leur domaine est un thriller puissant dans lequel se côtoient des personnalités à la fois attachantes par leur vécu et effrayantes par leurs actes redoutables. Un livre à la hauteur de la renommée mondiale de Jo Nesbø, reconnu comme étant le chef de file du thriller scandinave, notamment pour sa série des aventures policières de Harry Hole.