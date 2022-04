Libertad - Clara Roquet - critique

Résumé : Espagne, l’été. Libertad fait irruption dans la vie de Nora, quinze ans, et bouscule le calme habituel de ses vacances en famille. Ces deux jeunes filles que tout oppose nouent alors une amitié profonde qui marquera leur entrée dans l’adolescence.

Critique : Un îlot de villas avec piscines et tennis disséminées parmi les pins avec vue sur une mer d’azur. Dans l’une d’entre elles, une femme ouvre les rideaux et ôte les housses des canapés. Elle accueille Teresa, accompagnée de ses deux filles, Nora, quinze ans et Paula, dix ans, bientôt rejointe par ses frères et leur famille. Pour les membres de cette famille aisée de Catalogne, l’arrivée dans la maison familiale s’annonce comme une parenthèse de repos. Il n’en est pas de même pour Rosanna, pour qui la période des vacances estivales représente une charge de travail supplémentaire. Colombienne, venue en Espagne il y a déjà quelques années pour travailler, bien intégrée au sein de cette petit tribu, elle prend soin d’Angela, la grand-mère. Atteinte de la maladie d’Alzheimer, cette dernière rejette systématiquement ses enfants et particulièrement sa fille, alors qu’elle s’accommode parfaitement de la présence de l’employée de maison.

Si elle est toujours dévouée et de bonne humeur, Rosanna a pourtant dû abandonner sa fille pour venir en Europe et la confier à sa mère. Celle-ci vient de mourir. Libertad n’a d’autre choix que de rejoindre sa génitrice qu’elle ne connaît que très peu. Du même âge et habitant dans la même maison, Nora et Libertad vont d’abord se jauger. Car si Nora n’a pas conscience de son statut de « gosse de riches », Libertad, plus lucide et plus vive, s’efforce depuis toujours d’éviter « ces péteuses ». Elle supporte mal de voir sa mère au service de cette bourgeoisie qu’elle méprise (et ne se prive pas de lui faire savoir) et ne rêve que de repartir en Colombie. Finalement intriguée par cette fille libre et dégourdie, Nora sort de sa réserve et suit Libertad dans ses virées nocturnes, sa découverte du sexe opposé et son opposition à l’autorité parentale, au grand dam de Teresa qui n’apprécie guère que la prison dorée dans laquelle elle avait jusqu’à présent enfermé sa progéniture soit saccagée par la fille dévergondée d’une domestique. Une occasion pour Nora de découvrir les secrets et les failles d’adultes qu’elle avait idéalisés.

Dans un premier temps, se profile la crainte de se retrouver face à un énième récit d’adolescence, d’autant qu’alanguie par la torpeur méditerranéenne, la mise en scène se prélasse nonchalamment entre beauté factice de ce lieu de villégiature et plans de famille moins lisse qu’il n’y paraît. Mais la réalisatrice Clara Roquet, issue d’une famille catholique catalane pétrie de traditions et de rituels, s’inspire de son histoire personnelle pour s’orienter vers une satire sociale finement observée et accorder un nouveau souffle à son film.

Scénariste réputée pour avoir collaboré au film Petra de Jaime Rosales, elle a réalisé quelques épisodes de séries télévisées et deux courts-métrages, dont El Adios qui sert de trame à ce premier long-métrage. Confirmant son talent pour les dialogues, elle bénéficie de la présence d’un impeccable duo de jeunes actrices. La jeune Maria Morera, espoir prometteur du cinéma espagnol, passe avec une étonnante aisance de la docilité à la rébellion, tandis que sa partenaire Nicolle Garcia fait preuve d’une spontanéité et d’une énergie communicative. Face à elles, Nora Navas (qui a décroché le Goya de la meilleure actrice dans un second rôle) se donne sans compter pour faire vibrer ce personnage de cheffe de famille attachante, coincée entre une mère rendue acariâtre par une fin de vie difficile et une fille devenue incontrôlable pour cause d’émancipation. Un portrait féminin dans lequel bien des femmes n’auront aucun mal à se reconnaître.

Bien plus que le récit du passage à l’âge adulte, Libertad propose une réflexion sur l’hypocrisie savamment entretenue au cœur de certaines élites conservatrices et sur la frontière entre les classes sociales, que l’on se plaît à croire révolue.