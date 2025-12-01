Los Tigres - Alberto Rodriguez - critique

Résumé : Frère et sœur, Antonio et Estrella travaillent depuis toujours comme scaphandriers dans un port espagnol sur les navires marchands de passage. En découvrant une cargaison de drogue dissimulée sous un cargo qui stationne au port toutes les trois semaines, Antonio pense avoir trouvé la solution pour résoudre ses soucis financiers : voler une partie de la marchandise et la revendre.

Critique : En 2014, La isla mínima qui lui vaut dix Goya marque à tout jamais la filmographie du réalisateur et scénariste espagnol Alberto Rodriguez. Les vues aériennes de paysage andalous à la beauté trouble, une mise en scène nerveuse et une interprétation impeccable avaient séduit la presse autant que le public. S’il change radicalement de décor et troque l’immensité des cieux contre l’enfermement des profondeurs marines, il n’a rien perdu de son talent à réunir somptuosité d’espaces naturels et réalité sociale à travers un thriller, cette fois, maritime.

Des images vidéo remontent le temps et montrent la plongée en pleine mer de deux enfants chargés de repêcher une montre dans le cadre d’un concours, sous la houlette de leur père dont on devine l’emprise. Une compétition qui lie à tout jamais l’avenir de ce frère et de cette sœur : l’un devient plongeur et assure l’entretien des structures sous-marines pour un groupe pétrochimique : l’autre, souffrant d’un problème de santé, reste à quai mais envisage de rejoindre une réserve marine en Galice.

Crédit : Julio Vergne

Entremêlant chronique virile autour d’un métier aussi dangereux que passionnant dont on ne connaît pas grand-chose et tracas familiaux (en proie à des difficultés financières, lui se heurte à la colère de son ex-épouse qui menace de le priver de ses enfants ; isolée, elle ne vit qu’à travers son frère et peine à réaliser ses rêves), le récit sert au spectateur ébahi de captivants moments d’immersion sous-marines comme rarement montrés au cinéma, tout en scrutant les soubresauts des personnages, chahutés entre probité et corruption. Les amateurs d’aventures se régaleront de ce décor surréaliste, au plus près des cales gigantesques des tankers et en compagnie de baroudeurs passionnés, toujours prêts à défier la mort, dans un environnement hostile dont ils ont fait leur univers. Multipliant bruitages et séquences spectaculaires, ce quasi-documentaire, chargé d’une histoire de trafic de drogue maritime, s’achemine vers le thriller, qui se révèle n’être qu’un prétexte pour raconter le monde, la précarité, la réalité sociale et surtout l’histoire de personnes confrontées à des situations extrêmes. Une manière adroite de rajouter une profondeur émotionnelle à la narration, d’autant qu’Alberto Rodriguez fait appel à deux excellents acteurs pour incarner des êtres aussi complexes qu’attachants.

Crédit : Julio Vergne

Déjà présent dans Groupe d’élite et La isla mínima, Antonio de la Torre prête son énergie et sa force à ce guerrier de la mer, déterminé à tester les limites d’un métier dangereux et peu considéré qu’il aime passionnément. Bárbara Lennie, l’une des actrices les plus prolifiques du cinéma espagnol, incarne avec conviction cette figure féminine un peu désuète mais encore si présente, où se conjuguent à tous les temps dévouement et loyauté sans toutefois anéantir tout espoir d’une émancipation durement gagnée.

Se focalisant plus sur l’observation du lien fraternel de deux personnalités cabossées que sur la structure intrinsèque du polar, Alberto propose un drame social âpre et original plutôt bien ficelé.