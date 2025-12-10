Louise - Nicolas Keitel - critique

Résumé : Suite à un incident, la jeune Marion décide de fuguer du domicile familial. Elle démarre alors une nouvelle vie sous une autre identité : Louise. Quinze ans plus tard, "Louise" retrouve la trace de sa sœur et de sa mère. Petit à petit, elle réapprend à les connaître sans leur dévoiler son identité. Alors qu’elle renoue avec son passé, un dilemme s’impose à elle : rester Louise ou redevenir Marion…

Critique : Avec ce premier long-métrage après plusieurs courts, Nicolas Keitel continue d’explorer les traumatismes de l’enfance et leurs conséquences à l’âge adulte. Il plante son décor au cœur d’une cellule familiale fracturée pour traiter d’un sujet à la fois personnel et universel auquel bien des femmes pourront s’identifier.

D’emblée, le ton est donné avec la scène initiale : deux fillettes sont recroquevillées sous un escalier, tandis que dans la pièce voisine leur mère subit les coups d’un amant violent. Marion (Diane Rouxel), l’aînée, ne peut s’empêcher de réagir et pense avoir commis l’irréparable. Paniquée, elle fuit se réfugier chez son père qui lui conseille de changer son identité. Marion devient Louise et disparaît sans laisser de traces. Sa mère (Cécile de France) et sa sœur (Salomé Dewaels) pensent qu’il ne leur reste qu’à faire leur deuil.

Quelques années plus tard, alors que Louise est désormais journaliste, elle doit faire le portrait d’une jeune chanteuse sous les traits de laquelle elle reconnaît Jeanne, sa petite sœur. Un vrai dilemme s’ouvre à elle. Doit-elle révéler qui elle est réellement ou doit-elle continuer à vivre cachée ? Un choix cornélien autour duquel s’articule cette histoire aux accents romanesques. De nombreux flashback, comme autant de pièces à assembler, transbahutent le spectateur entre présent, pour mieux l’envelopper au cœur du cyclone, tout en éludant les questions essentielles autour de la violence masculine ou la difficulté de s’en extraire. Une absence d’analyse sociologique dont certains se plaindront sans doute mais qui signe avant tout le désir du réalisateur d’orienter son œuvre vers l’enquête intime plutôt que le drame social. Dosant la charge émotionnelle, il fait naviguer son récit entre espaces de respiration, légèreté et mystère et résilience. De la même manière, chaque étape de la vie de Louise revêt une tonalité différente. Les couleurs étincelantes de l’enfance se tamisent à l’âge adulte. Une habile stratégie pour décrire les bouleversements intérieurs de notre héroïne.

Un scénario bien ficelé entre suspense et sensibilité, servi par une mise en scène maîtrisée, offre l’écrin idéal à un trio d’actrices qui semblent avoir été juste taillées pour ces rôles, exigeant à la fois nuances et force de caractère. Maillon fort de cette quête identitaire, Diane Rouxel (Louise), d’un simple regard, d’un imperceptible frémissement, exprime toute une palette de sentiments, bien mieux que les mots ne pourraient le dire. À Jeanne, sa petite sœur de cinéma, Salomé Dewaels, d’une spontanéité réjouissante, apporte la part de tendresse tout juste nécessaire pour alléger les ombres qui planent sur ces vies malmenées. Quant à Cécile de France, elle incarne avec une sincérité touchante cette mère riche de ses contrastes, forte et fragile, engagée entre désir de plaire et solidarité féminine.

Mélodrame de bonne tenue, Louise devrait enchanter les amateurs de récits réalistes mâtinés d’introspection et de sobriété.