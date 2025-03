Lumière, l’aventure continue ! - Thierry Frémaux - critique

Résumé : Il y a 130 ans, les frères Lumière inventaient le cinéma. Tout était déjà là, les plans, les travellings, le drame, la comédie, le jeu des acteurs… Grâce à la restauration de plus de 120 vues Lumière inédites, le film nous offre le spectacle intact du monde au début du siècle et un voyage stimulant aux origines d’un cinéma qui ne connait pas de fin.

Critique : Ressusciter toute l’œuvre des frères Lumière dans un format numérique, accessible aux grands écrans, relève d’une action d’intérêt public. Le directeur de l’Institut Lumière, également délégué général du Festival de Cannes, livre aux spectateurs l’ampleur des courts-métrages des inventeurs du cinématographe, dans un format aussi magnifique que très richement documenté. Le réalisateur accompagne chaque film ressorti du patrimoine de l’École Lumière à la façon d’un commentateur de cinéma et d’un amoureux de la poésie, accompagné d’un contemporain des cinéastes, Gabriel Fauré. Il guide ainsi les yeux des spectateurs vers une compréhension de l’image, comme le ferait un passionné de peinture à l’égard de profanes en choses artistiques. Dans un langage très accessible, très lumineux, Frémaux invite ses spectateurs dans la matière sensible et envoûtante des origines du cinéma.

Copyright Institut Lumière

Lumière, l’aventure continue ! s’inscrit dans la suite de son précédent documentaire de 2016 Lumière, l’aventure commence. Pour autant, ce volet peut se regarder isolément, tant le cinéaste a à cœur de faire découvrir au plus grand nombre le patrimoine filmique restauré des frères Lumière. Le spectateur est plongé dans l’univers éclectique de la toute fin du XIXe siècle avec évidemment, en tête de gondole, la fameuse sortie d’usine des ouvriers. Pendant toute la projection, on se demande si ces personnages qui battent le pavé parisien et lyonnais sont encore vivants. Dans tous les cas, ils paraissent d’une incroyable universalité, d’autant que les inventeurs géniaux n’ont pas hésité à arpenter toute la planète pour poser leur caméra fixée sur un bateau, un bout de terre ou un train. On rit avec cette ribambelle de personnages d’un autre temps, qui semblent en même temps si proches de notre propre existence, et on se laisse aller au rêve que nous-mêmes pourrions être avalés par une caméra et rester ainsi gravés dans la mémoire du monde.

Thierry Frémaux a monté et commenté près de cent vingt œuvres des Lumière avec l’intention de ne surtout pas réserver ce cadeau à un public d’initiés. Certes, le réalisateur en école de cinéma aurait beaucoup à apprendre de ces courts-métrages, comme si finalement depuis plus d’un siècle le cinéma n’avait pas bougé d’un iota. Mais en réalité, le cinéaste s’attache à rendre son approche la plus accessible possible pour tous les spectateurs quels que soient leur âge. Le cinéaste met en perspective les frères Lumière et Georges Méliès, les premiers ayant ouvert la porte au cinéma de la Nouvelle Vague et le second au genre fantastique et onirique. Déjà en cette fin du siècle romantique, Thierry Frémaux décrit un cinéma qui a posé toutes les bases narratives et esthétiques pour les décennies à venir.

Copyright Institut Lumière

Lumière, l’aventure continue ! aiguise le regard pour appréhender la matière filmique. On découvre avec beaucoup d’intérêt le passage d’un cinéma documentaire à celui du cinéma joué où les comédiens donnent à penser le monde autrement. De plus, la technique visuelle et esthétique du cinéma se révèle peu à peu, grâce à un bateau qui coule sur la mer, un train ou un trottoir animé qui s’enroulent le long des rues. Thierry Frémaux explique la contre-plongée, le travelling, comme une invitation à regarder les films autant pour les histoires qu’ils racontent, que la manière dont techniquement le miracle se produit. Le réalisateur fait un vrai cadeau au public dans cet espace condensé où des œuvres des Lumière sont révélées sur le grand écran, parmi plus de cinq mille bandes qui composent le patrimoine artistique de l’Institut Lumière.

Thierry Frémaux, dans la fidélité qu’on lui connaît du cinéma d’auteur, alerte sur la disparition annoncée des écrans, au bénéfice de la télévision. Le pari de réunir une partie des travaux des Lumière dans un seul documentaire de cinéma rappelle que la matière filmique est d’abord conçue pour être diffusée sur des grandes toiles, de surcroît dans des espaces collectifs. Lumière, l’aventure continue ! se transforme alors en un plaidoyer autant militant que poétique pour la perpétuation d’un art qui, depuis cent trente ans, raconte nos humanités.