Lurker - Alex Russell - critique

Le 23 septembre 2025
Un jeune introverti s’introduit dans l’entourage d’une vedette de la chanson. Un jeu de pouvoir qui menace de s’inverser, bien angoissant malgré quelques défauts de mise en scène. L’interprétation de Théodore Pellerin est tout à fait remarquable.
- Réalisateur : Alex Russell
- Acteurs : Daniel Zolghadri, Théodore Pellerin, Archie Madekwe, Zack Fox, Wale Onayemi , Sunny Suljic
- Genre : Drame
- Nationalité : Américain
- Durée : 1h40mn
- Festival : Festival de Deauville 2025
L'a vu
Veut le voir
– Festival de Deauville 2025 : En compétition
Résumé : Matthew (Théodore Pellerin) est un vendeur de vêtements plutôt introverti. Un jour, Oliver (Archie Madekwe), une vedette de la chanson, entre dans son magasin. Matthew le reconnaissant, va passer un de ses titres dans la boutique. Oliver lui propose alors de venir le retrouver en backstage avant son prochain concert.
- © Festival de Deauville
Critique : Matthew, joue les indifférents, est totalement excité par la proposition d’Olivier, lui qui s’ennuie dans sa boutique et dans sa vie tranquille auprès de sa grand-mère.
À peine arrivé dans les loges du spectacle, il est pris à partie par les amis du chanteur, soit-disant pour rire, mais en fait dans un esprit particulièrement humiliant. Le jeune homme, qui ne voit là qu’une opportunité pour sortir de sa routine, va s’accrocher à Oliver, qui le trouve sympathique, et ce malgré l’hostilité de tous les membres de l’entourage de l’artiste. Bien que novice, Matthew va se proposer pour tourner un documentaire sur la vie privée d’Olivier. La tension et le malaise ne vont faire que monter.
Malgré une mise en scène nerveuse et saccadée qui n’est pas toujours justifiée, et des ellipses parfois obscures, le récit angoissant suit le parcours d’un fan, qui va prendre de plus en plus de place dans la vie de la vedette, passant de l’humiliation à la domination.
Le film, non exempt de défauts, se distingue par l’interprétation particulièrement habitée du Québécois Théodore Pellerin, qui a la capacité de se montrer tout aussi toxique qu’insupportable tout en gardant une forme de naïveté. L’acteur est également à l’affiche du film français Nino de Pauline Loquès.
Galerie photos
Votre avis
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.