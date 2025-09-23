Lurker - Alex Russell - critique

Résumé : Matthew (Théodore Pellerin) est un vendeur de vêtements plutôt introverti. Un jour, Oliver (Archie Madekwe), une vedette de la chanson, entre dans son magasin. Matthew le reconnaissant, va passer un de ses titres dans la boutique. Oliver lui propose alors de venir le retrouver en backstage avant son prochain concert.

© Festival de Deauville

Critique : Matthew, joue les indifférents, est totalement excité par la proposition d’Olivier, lui qui s’ennuie dans sa boutique et dans sa vie tranquille auprès de sa grand-mère.

À peine arrivé dans les loges du spectacle, il est pris à partie par les amis du chanteur, soit-disant pour rire, mais en fait dans un esprit particulièrement humiliant. Le jeune homme, qui ne voit là qu’une opportunité pour sortir de sa routine, va s’accrocher à Oliver, qui le trouve sympathique, et ce malgré l’hostilité de tous les membres de l’entourage de l’artiste. Bien que novice, Matthew va se proposer pour tourner un documentaire sur la vie privée d’Olivier. La tension et le malaise ne vont faire que monter.

Malgré une mise en scène nerveuse et saccadée qui n’est pas toujours justifiée, et des ellipses parfois obscures, le récit angoissant suit le parcours d’un fan, qui va prendre de plus en plus de place dans la vie de la vedette, passant de l’humiliation à la domination.

Le film, non exempt de défauts, se distingue par l’interprétation particulièrement habitée du Québécois Théodore Pellerin, qui a la capacité de se montrer tout aussi toxique qu’insupportable tout en gardant une forme de naïveté. L’acteur est également à l’affiche du film français Nino de Pauline Loquès.