Ma chère famille - Benjamin Laurent - la critique du documentaire

Résumé : La France compte environ 8,3 millions d’aidants familiaux, ils sont humainement et économiquement irremplaçables. {Ma chère famille} est un webdocumentaire qui met en lumière ces personnes œuvrant dans l’ombre. En se basant sur une écriture interactive, et une diversité de témoignages, l’équipe de « Ma chère famille » est allée à la rencontre de professionnels et d’aidants familiaux. En donnant la parole à ces personnes, nous souhaitons montrer leur quotidien, comprendre leurs aspirations, leurs difficultés, leurs joies, leurs fiertés, et dévoiler leurs stratégies d’adaptation. {Ma chère famille} est un temps de recul nécessaire pour mieux connaître ceux qui entourent et dédient leur vie à une personne vulnérable, dépendante ou en situation de handicap.

Critique : La parole des aidants familiaux est rare. Pourtant, ils sont près de huit millions à soutenir chaque jour un proche malade, vieillissant ou en situation de handicap. Benjamin Laurent leur ouvre la caméra. Il invite des professionnels, des experts, et naturellement des familles ou des personnes malades à témoigner de ce qui, souvent, ressemble à un sacerdoce.

Plus qu’un documentaire, Ma chère famille est un objet d’utilité publique. Il faut souligner d’abord la très grande qualité de la lumière et de la photographie. Le réalisateur a accompli un progrès incontestable dans sa façon de saisir les regards, les confidences et les éclairages scientifiques. Le film n’a pas peur d’aborder des sujets extrêmement sensibles comme la question de la sexualité à laquelle les aidants doivent apporter leur concours, quand leur enfant en est empêché par le handicap. Il évoque des couples où l’un est devenu une béquille pour l’autre, au détriment de la vie conjugale qui doit les définir. Pour autant, jamais les confidences ne s’abandonnent au voyeurisme. Les questions se posent, graves, les réponses s’inventent au fil de ces récits de vie qui rencontrent le handicap ou la dépendance.

Le documentaire ne s’interdit de parler d’aucune forme de handicap. Qu’il soit acquis, mental, cognitif ou physique, le film pose de vraies interrogations éthiques. La liberté du sujet en situation de handicap ou de dépendance s’oppose parfois à celle de l’aidant, qui doit trouver des espaces personnels pour donner sens à une existence. C’est là où interviennent les différents professionnels qui secondent ces aidants, dont toute la vie est consacrée à l’ici et au maintenant de la personne aidée. A cela s’ajoutent les enjeux de représentation, de visibilité dans l’espace public du handicap. Le film amorce la notion d’inclusion, qui est revendiquée par les pouvoirs publics et les personnes elles-mêmes dépendantes.

Ainsi, la caméra s’invite dans le quotidien, dans l’intimité de ces gens qui pourraient être chacun d’entre nous. En même temps, la réalisation ne s’encombre pas de pathos inutile. Elle rend hommage à ces personnes qui consacrent leur existence auprès de leur proche accidenté ou dépendant. Une musique très sobre apporte beaucoup de dignité à ces récits de vie. Certes, on peut regretter le côté un peu didactique, voire scolaire, qui renforce l’argumentation à coups de têtes de chapitres ou de données statistiques. Mais le film invite à beaucoup de pudeur et d’humilité. Les visages sont beaux, les corps s’adonnent à la douceur de la caméra, les voix rythment l’humanité de ces gens. Les aidants acceptent le secours des professionnels, ils acceptent de céder au désarroi, car parfois leur rôle d’aidant est contrarié par des impacts de santé extrêmement importants. Le propos est d’autant plus touchant et beau quand les enfants en situation de handicap prennent place dans le témoignage de leurs parents, accompagnant leurs mots de la tendresse du regard.

Le film interroge par le biais de la Fondation France Répit la nécessité pour les aidants de bénéficier d’espaces de respiration, des intervalles de paix entre leur travail et le soin qu’ils prodiguent à leurs proches. Toutefois et fort heureusement, il ne s’agit pas d’un plaidoyer institutionnel au bénéfice de telle ou telle organisation médico-sociale. Il s’agit du témoignage multiple et enrichissant de toutes les formes d’aidance qui apportent autant aux personnes vieillissantes ou en situation de handicap. Ma chère famille est un documentaire soigné, délicat et fort, dont chacun devrait se nourrir quand nous cédons à la tristesse des jours.