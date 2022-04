Ma Famille Afghane - Michaela Pavlatova - critique

Résumé : Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra est une jeune femme d’origine tchèque qui, par amour, décide de tout quitter pour suivre celui qui deviendra son mari, Nazir. Elle devient alors la témoin et l’actrice des bouleversements que sa nouvelle famille afghane vit au quotidien. En prêtant son regard de femme européenne, sur fond de différences culturelles et générationnelles, elle voit, dans le même temps son quotidien ébranlé par l’arrivée de Maad, un orphelin peu ordinaire qui deviendra son fils...

Critique : Le film de Michaela Pavlatova n’est pas sans rappeler d’autres œuvres animées ayant fait sensation auprès de la critique et du public : on se souvient de Téhéran Tabou, d’Ali Soozandeh, ou encore de Parvana, de Nora Twomey. Comme si le medium de l’animation agissait comme une échappatoire à la censure ou au risque d’interdiction des tournages en prise de vue réelle. Toujours est-il que ces longs-métrages conservent une saveur particulière auprès des spectateurs et des professionnels du cinéma occidentaux, qui par l’entremise des festivals et des récompenses, tentent de leur donner le plus de visibilité possible. Un geste politique et progressiste.

Copyright NEGATIV_S.R.O–SACREBLEU_PRODUCTIONS–BFILM_S.R.O.–ČESKÁ_TELEVIZE–ALKAY_ANIMATION_PRAGUE_S.R.O.–GAOSHAN_PICTURES–INNERVISION_2021

C’est justement ce concept de progressisme que Ma Famille Afghane se propose de discuter. Peut-on se revendiquer progressiste en restant fidèle à des traditions socio-familiales pouvant être juger patriarcales et rétrogrades, ou bien l’émancipation individuelle des femmes et des hommes implique-t-elle nécessairement de rompre avec elles ? La problématique est systématiquement posée dans tous les films abordant le sujet. Encore faut-il reconnaître les cinéastes directement concernés (Jafar Panahi, Atiq Rahimi...) comme souvent plus audacieux, sur le plan politique comme sur le plan dogmatique, que les cinéastes occidentaux, dont les doctrines universalistes conduisent le plus souvent les films.

Ici, le schéma se répète de nouveau : une jeune femme Tchèque quitte son pays natal par amour, pour suivre son mari, progressiste et libéral, en Afghanistan. Un pays qui obéit à une règle des trois unités toute particulière : unité matrimoniale, unité religieuse, unité nationale.

C’est ainsi que Michaela Pavlatova dessine et met en mouvement le récit d’une bataille déchirée entre l’héroïne Herra, et son mari Nazir. Le combat ne saurait toutefois se réduire au dualisme du patriarcat et du féminisme, de la religion et de l’athéisme, ou de l’Orient et de l’Occident. Il demeure également une fêlure sentimentale, amoureuse. Car si elle en est la principale victime, Herra n’est pas la seule à souffrir de ce régime autoritaire et conservateur. Nazir, écartelé entre sa famille et son pays à qui il souhaite rester fidèle, et sa femme assoiffée d’une liberté autrefois connue qu’il aime sincèrement, en souffre également. Notons que la pression sociale est moins exercée par la cellule intra-familiale que par les amis et les connaissances.

Le film montre également, avec fermeté et douceur, gravité et légèreté, que les enfants se retrouvent malgré eux arrachés à leur innocence bien plus tôt qu’ils ne le devraient, étant endoctrinés et manipulés par des hommes et des femmes désirant modeler leur idéologie afin de perpétrer le modèle sociétal, rejetant ceux qui ne s’y conforment pas, comme le petit Maad, un enfant sensible et intelligent et cependant mis de côté pour cause de malformation.

Le dessin, doux et solaire, et l’animation sans prétention ni fioriture, achèvent de faire de Ma Famille Afghane un film touchant.