Ma reum - la critique du film

Résumé : Tout va pour le mieux dans la vie sans histoires de Fanny... jusqu’au jour où elle découvre que son fils chéri, Arthur, 9 ans, est le bouc émissaire de trois garçons de son école. Fanny ne laissera pas seul son fils face à ses petits bourreaux : elle va rendre à ces sales gosses la monnaie de leur pièce. Coups fourrés et pièges de cours de récré, désormais ce sera "œil pour œil et dent pour dent".

Notre avis : En 2017, avec Sales gosses, une comédie gentillette et balourde, Frédéric Quiring tentait de nous amuser en narrant les pitreries d’une bande de seniors à l’insolence et à la vivacité dignes de celles des adolescents.

Un an plus tard, avec sa deuxième réalisation au titre peu prometteur de raffinement, il nous accable des délires d’une femme au comportement puéril et irresponsable face à trois harceleurs (Igor van Dessel craquant dans Le Rire de ma mère, Martin Gillis et Louis Durant), aussi peu sympathiques les uns que les autres, et loupe une nouvelle fois son objectif.

Copyright Marc Bossaert

Fanny (Audrey Lamy) ne vit que pour son fils Arthur (un gamin à l’adorable frimousse interprété par Charlie Langendries déjà vu dans Boule et Bill 2) et son mari, un homme attentif et séduisant (Florent Peyre.) Levée à l’aube tous les matins, elle se veut mère modèle et a choisi de rester à la maison à s’occuper de son blog de cuisine pour être sûre de protéger au mieux son fils de tous les maux de la vie. Cette petite famille parfaite habite dans un paysage à la Walt Disney, plein de couleurs et de maisons pimpantes aux jardins impeccablement entretenus. Mais dans ce paysage de Bisounours, rôdent trois méchants garçons qui profitent de l’inexpérience du petit Arthur, trop couvé par sa maman, pour le martyriser dans la cour de l’école.

Copyright Marc Bossaert

En mère attentionnée, Fanny se tourne vers les parents des garnements, puis vers le corps enseignant pour tenter de mettre fin au harcèlement subi par son fils. L’énergie et les facéties de la tornade Lamy que l’on sent bien déterminée à s’emparer de ce premier grand rôle (elle est de toutes les scènes), nous bercent, le temps de quelques scènes, de l’illusion d’un traitement comique mais néanmoins sensé du préoccupant sujet du harcèlement scolaire. Pourtant, face à la mauvaise foi des uns et à l’indifférence des autres, la mère de famille bien sous tous rapports ne tarde pas à glisser sur la pente régressive et surtout à se transformer en un serial mother de pacotille pour qui tous les coups, surtout les pires, sont permis afin de défendre sa progéniture.

Copyright Marc Bossaert

S’enchaînent alors cyberattaques, concours de grimaces et blagues scatologiques mêlant les tartes confectionnées à base de crottes de chiens, les boissons laxatives générant une logorrhée de sons dont aucun détail ne nous est épargné sans oublier le jet de morve filmé au ralenti. Et ce n’est pas le personnage de Max Boublil, benêt maladroit incapable d’éviter les pièges les plus basiques, qui rehausse le niveau des gags à la lourdeur sans fond.

spip-bandeau

S’il ne fait guère dans la dentelle, le réalisateur n’hésite pas non plus à se lancer dans une surenchère de coups bas dont la caractéristique principale est de rester totalement impunis, qu’il s’agisse des agissements tordus d’enfants fourbes et vénaux ou du comportement répréhensible d’une adulte dépourvue de tout sens moral ; il laisse ainsi filtrer un sentiment diffus de malaise d’autant plus fort que ce métrage s’adresse principalement aux jeunes spectateurs. Le combat contre le harcèlement scolaire est de moins en moins risible, il devient même navrant. La scène de fin tente de s’acheter une conduite mais il est trop tard, le naufrage est inévitable.