Ma vie de rêves – Jean-Claude Fournier – la chronique BD

Résumé : À 80 ans, Jean-Claude Fournier livre ses souvenirs de sa jeunesse bretonne puis de sa vie professionnelle de dessinateur de bande dessinée à travers une série d’anecdotes où ses amis – Morris, Franquin – deviennent des personnages de bande dessinée. C’est l’occasion pour le créateur de Bizu, publié dans Spirou, de dévoiler les coulisses de son métier et de partager son expérience, lui qui a notamment repris – le temps d’une dizaine d’albums – le personnage du célèbre groom après Franquin.

Critique : Figure de la bande dessinée franco-belge et du journal Spirou, Jean-Claude Fournier livre un album étonnant, où les confessions dessinées se mêlent aux images d’archives (photographies, reproduction de planches originales), où la drôlerie de certaines scènes se côtoie des passages plus difficiles, notamment l’épisode qui le conduit à arrêter de dessiner les aventures de Spirou. Loin du règlement de compte, Fournier livre sur sa carrière un regard bienveillant et parfois nostalgique, en particulier lorsqu’il est question de son enfance bretonne. Élève rêveur, Fournier joue du biniou et court les fêtes bretonnes dans la France des Trente Glorieuses. Il rend également un vif hommage à Franquin, son maître à dessiner qui lui a ouvert les portes de Spirou et auquel il a succédé. Les dernières années de la vie de l’auteur sont moins développées mais font tout de même l’objet d’une mention : après avoir œuvré dans le pur style de la bande dessinée franco-belge et de « l’école de Marcinelle », Fournier entame dans les années 2000 un virage graphique et dans les thèmes, en s’écartant de la bande dessinée destinée à la jeunesse pour adopter un trait plus réaliste et endosser des histoires destinées au adultes : c’est Les chevaux au vent (collection Aire Libre) et le diptyque Plus près de toi.

© Fournier / Éditions Daniel Maghen

Si les anecdotes de Fournier sont passionnantes, tant elles éclairent bien sa carrière et s’avèrent plaisantes à lire – à cet égard, le dessinateur n’a rien perdu de son sens de la mise en scène –, on regrettera que l’album ne s’arrête pas sur la création du festival Quai des Bulles et sur ses dernières années. Sur le plan graphique, Fournier n’est bien sûr plus à son apogée, mais son trait reste tout à fait remarquable. Il opte ici pour un dessin dans la tradition franco-belge, avec des aplats de couleurs, un sens de l’exagération dans la représentation des visages et la place centrale de l’humour.

© Fournier / Éditions Daniel Maghen

Les amateurs de Spirou se délecteront d’en apprendre davantage sur l’une des figures emblématiques de l’histoire du journal. Un album touchant, qui ressemble à un testament.