Madeleine, Résistante T.3 Les Nouilles à la tomate - Madeleine Riffaud, Jean-David Morvan, Dominique Bertail - la chronique BD

Résumé : En 1944, Madeleine est arrêtée après avoir abattu un officier nazi. Interrogée par les Brigades spéciales et la Gestapo, elle doit tenir pour ne pas donner d’informations sur son réseau de résistance, d’autant que la Libération approche...

Critique : Troisième tome pour ces Cahiers de résistance de Madeleine Riffaud, et la tension est arrivée à son paroxysme. Capturée après avoir tué un officier nazi, "Rainer" doit affronter non pas les nazis mais les policiers du régime de Vichy. Interrogatoires, tortures psychologique et physique, condamnation à mort et souffrance sans fin, prisons et privations sont donc au programme de cet album, le plus glaçant de tous. En effet, le courage de Madeleine Riffaud n’a pas de limite, sa solidité mentale également, même si elle dit qu’elle a longtemps souffert d’amnésie post-traumatique pour justifier sa force, celle qui lui permet, dans le dernier quart de ce tome, d’aller prendre les armes et retourner une situation mal embarquée lors de la Libération de Paris. Elle qui fête cette année ses 100 ans peut se targuer d’appartenir à cette jeunesse qui n’aura pas eu peur, qui n’aura pas plié le genou, qui n’aura pas eu de regrets, qui a eu l’audace d’affronter là où nombre de leurs aînés se sont résignés et ont accepté, certains avec le sourire, de participer à la période la plus sombre de la France. En toute franchise, je ne sais pas si j’aurai eu ce courage, pour tout ce qu’elle a entrepris, et le plus fort, c’est que son histoire transpire d’humilité, quand elle dit que ce sont les femmes du train qui l’ont poussé à s’échapper, quand elle regarde avec admiration cette espionne qui l’accompagne le temps d’un échange de prisonniers, quand elle donne à montrer cette photographie de Sainte-Thérèse qui ne l’a plus quitté...

© Dupuis / Bertail

Pour transcrire cette force, mais aussi cette fragilité et cette humilité, en même temps que ces temps incertains, Dominique Bertail continue dans ce style qui replonge dans l’Histoire, cette monochromie de bleu qui donne à voir un Paris comme saisi par la photographie, où seuls les visages sévères et laids des collaborateurs rappellent que l’on se trouve dans une bande dessinée, là où les résistants et résistantes sont enveloppées d’une aura quasi angélique, accentuant cette opposition entre le Bien et le Mal par le dessin. Petite nouveauté, lorsqu’à la fin "Rainer" reçoit le commandement d’une unité, elle est terriblement badass malgré sa voix muette et sa fatigue, teintée d’une assurance de prisonnière rescapée, de l’expérience accumulée alors qu’elle n’a pas encore fêté ses vingt années...

© Dupuis / Bertail

Mémoire indispensable, témoignage incomparable, Madeleine résistante est une œuvre dure comme la réalité, de ce passé qui ne doit pas tomber dans l’oubli, car la force de cette jeunesse a été plus qu’épique, elle a été historique.