Main basse sur le magot - Arnaud Cassand - critique de la pièce

Résumé : Paris des années 1930, dans le monde des petites fripouilles. Le gus de Loulou est à l’ombre. Pour croûter propre, il lui faut de l’oseille, du flouze, du pognon. D’autant qu’il en doit un paquet à la bande de Pierrot qu’est pas loin de lui faire la peau. Mais Loulou est raide dingue. Par chance, Paul, qui en pince pour elle, turbine dans une petite bijouterie. C’est l’occase du casse rêvé. D’un fric-frac de derrière les fagots. Mais Jo, l’acolyte de Loulou, qu’a pas le gaz à tous les étages, nous promet pas le casse du siècle, mais au moins le casse du soir… Et puis la Mère Mercandieux, bijoutière de père en fifille, est pas prête à laisser ses bijoux à cette bande de voyous… D’autant que Paul ne va pas se laisser conter fleurette trop longtemps. Alors attention, va y’avoir du grabuge !

Critique : S’inspirant de la pièce Fric Frac d’Edouard Bourdet, créée en 1936 dans laquelle brillèrent Arletty et Michel Simon, Arnaud Cassand échafaude un cambriolage plein de vie et de rebondissements, remettant au goût du jour l’argot des arsouilles. Jovialité et ambiance bon enfant assurées !

Paul travaille dans une bijouterie. Il est un employé bien sous tous rapports, à tel point qu’Alice, sa patronne, une femme d’un âge certain, mondaine et autoritaire, ne serait pas opposée à quelques rapprochements, et même plus si affinités. Dans le café où il a l’habitude de déjeuner, il fait la connaissance de Loulou, une aguicheuse dont il tombe rapidement sous le charme. Si elle semble céder à ses avances, Loulou a, en réalité, d’autres projets. En effet, elle doit absolument trouver quelques picaillons pour rembourser les dettes de son Tintin qui croupit en prison. Paul représente une proie facile et elle n’a aucune difficulté à lui soutirer quelques informations. Alice Mercandieu entraîne un Paul merveilleusement endimanché dans l’une de ces réceptions dont elle a le secret. Il parvient à s’en extraire pour tomber dans les pattes de Loulou et de son acolyte Jo, un lourdaud décérébré plus prompt à multiplier les impairs qu’à manier la pince-monseigneur. Le retour précipité d’Alice envenime encore davantage une situation déjà rocambolesque.

Ce mic-mac pourrait laisser craindre une surenchère caricaturale. Que nenni ! Le jonglage constant entre deux mondes que tout oppose, d’un côté le Paris gouailleur et populaire, de l’autre le Paris bourgeois au langage châtié, réserve des dialogues pas piqués des hannetons, débités par des comédiens dont la bonne humeur communicative dynamise ce divertissement original, où même les temps morts nécessaires aux changements de décors sont joyeux.

Si les quatre comédiens sont excellents, c’est vers Mathilde Bourbin que se tournent tous les regards. En parfaite héritière d’Arletty, elle imprègne d’une authenticité époustouflante son personnage de Loulou. Sa rivale Marité Blot se transforme en nymphomane irrésistible sous nos yeux fascinés par sa capacité à inventer de multiples fantaisies. Du côté des garçons, Bertrand Goncalves endosse l’impeccable costume de Paul le naïf et nous attendrit plus souvent qu’à son tour. Enfin, Arnaud Cassand, l’auteur lui-même, se taille un costard de nigaud pile poil à sa taille et malgré, ou peut-être bien grâce à son manque de neurones, s’attire la sympathie immédiate du public.

Tout ce petit monde de canailles n’a d’autre ambition que de vous faire passer un bon moment théâtral. Objectif largement atteint !