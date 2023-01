Maîtres - Swen de Pauw - critique

Résumé : À Strasbourg, un cabinet d’avocates s’est spécialisé en droit des étrangers. Christine Mengus et Nohra Boukara s’y battent chaque jour pour aider leurs clients. Grâce à leur ténacité, leur humour et leur professionnalisme, elles tentent de trouver des solutions humaines face à la Justice et parfois l’injustice de certaines situations. Elles sont, pour beaucoup, les avocates de la dernière chance...

Critique : En 2015, à travers le portrait de Georges Federman, un psychiatre fantasque sensible au malheur de ses semblables, le réalisateur Swen de Pauw dénonçait non sans humour les failles et les absurdités de notre monde moderne dans son documentaire Divan du monde. Cette fois, il pose sa caméra au cœur d’un cabinet où officient deux avocates frondeuses et généreuses au caractère et aux méthodes diamétralement opposées mais unanimement liées par un même désir de justice.

Pas de tribunal, pas de plaidoiries, pas de jurés.....C’est dans le huis clos de leur bureau que se déversent le désespoir, la colère ou l’incompréhension de ceux qui, bien que reconnus citoyens français, n’en restent pas moins des citoyens de seconde zone, de ceux à qui la République n’accorde qu’une liberté restreinte, une égalité amoindrie et une fraternité en berne.

Au milieu des piles de dossiers, secondées par des collaboratrices ou collaborateurs presque aussi combatifs qu’elles (l’un d’entre eux apportera au dernier moment une note dissonante génératrice d’un dialogue intéressant), Christine Mengus et Nohra Boukara volent au secours de clients perdus dans l’imbroglio judiciaire. Il leur faut agir vite et juste pour sauver d’une erreur administrative ou d’une incompréhension un ressortissant étranger pris dans les rouages du système. Elles sont les premières témoins de l’absurdité de certaines situations dont elles dénoncent, entre passion et dérision, les dérives. Mais au delà du révoltant constat de ces injustices et de l’indignation qu’il suscite, le sel de ce documentaire naît de l’observation des méthodes de travail de ces deux femmes qui révèlent peu à peu leur personnalité, leurs failles et leurs espérances.

Dans le même esprit que Ni juge, ni soumise de Jean Hibon et Yves Hénant qui suivait le travail au quotidien d’Anne Gruwez, une juge d’instruction bruxelloise sans filtre et au caractère bien trempé, Christine Mengus, rude à l’extérieur mais tendre à l’intérieur, n’a pas pour habitude d’édulcorer ses propos. Son franc-parler et sa forte personnalité couplés à une expertise pointue et à une grande expérience secouent, sans ménagement et pour notre plus grand plaisir, l’inertie du monde judiciaire. Nohra Boukara est patiente et méticuleuse, toujours dans la réflexion et l’écoute, amatrice de débats et éternellement prête à pourchasser la discrimination. Grâce à une caméra qui, placée au cœur de l’action, les filme dans toute leur complexité et sans la moindre complaisance, ces combats épuisants et incertains résonnent de réconfortantes notes d’énergie et d’humour qui n’ont aucun mal à créer une immédiate empathie.

Avec Maîtres Swen de Pauw nous offre une comédie humaine qui en dit long sur l’accueil réservé aux étrangers fraîchement intégrés et sur l’étiolement de notre système judiciaire, tout en nous rassurant sur l’insatiable acharnement de quelques bonnes volontés à le rendre plus égalitaire.