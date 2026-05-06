Man Ray – Merry A. Foresta - chronique livre

Résumé : « Man Ray » débute avec une introduction racontant le parcours de l’artiste. Puis ses photos se suivent et ne se ressemblent pas. Elles dévoilent la palette et le talent de ce photographe hors norme.

Critique : Les premières pages racontent la vie de Man Ray entre la France et les États-Unis. Elles nous expliquent aussi sa vision de la photographie. Puis, on peut découvrir plusieurs de ses photos. Les sujets de Man Ray varient : portrait, nature morte, création artistique ; le photographe semble avoir touché à tout, sauf peut-être au paysage. Les techniques se mélangent, solarisation et les fameux rayogrammes. Pour ces images auxquelles son nom restera accolé, Man Ray posait des objets directement sur la surface photosensible en contrôlant la lumière. Il créait ainsi des photographies sans appareil photo. La touche de l’artiste ressort même dans ses portraits, qui jouaient sur des poses variées, des effets visuels, des éclairages particuliers. Certaines de ces photos portent le grain des années 1920, 30, alors que d’autres, prises à la même époque, paraissent étonnamment modernes. Man Ray pouvait aussi bien rendre compte du réel que créer une image irréelle. La photographie lui permettait ces deux approches radicalement opposées. Il capturait ainsi les regards des artistes qui lui étaient contemporains, et d’un autre côté il a imaginé un monde nouveau qui n’existe que par l’art photographique.

Le recueil fait bien sûr la part belle aux images : elles occupent la pleine page de droite, alors qu’à gauche figurent uniquement le nom et la date de la photographie. Ce petit livre se lit donc facilement : on peut prendre le temps de s’attarder sur une image ou une autre, essayant de comprendre l’idée derrière les choix de composition. Et si vous ne connaissez pas Man Ray, cet ouvrage constitue une très belle introduction à sa vie et à son œuvre.

Il se conclut par une biographie de l’artiste, une bibliographie des livres qu’il a réalisés ou qui parlent de lui et une liste des expositions qui lui ont été consacrées.

Man Ray est un bel hommage, tenant dans la poche, à l’un des grands photographes du siècle passé.