Mariage à l’italienne - Vittorio De Sica - critique

Résumé : Durant de nombreuses années, Filumena a été à la fois servante et maîtresse de Domenico. Ce dernier a finalement décidé de se marier avec une jeune fille de bonne famille. C’est alors qu’elle décide de lui tendre un piège en lui faisant croire qu’elle est mourante et que son dernier désir est de se faire épouser. Dès que l’homme cède, la mourante ressuscite et lui apprend qu’il est déjà le père d’un de ses enfants...

Critique : En 1964 sortent en Italie Le Désert rouge d’Antonioni, L’Évangile selon Saint Matthieu de Pasolini, Pour une poignée de dollars de Sergio Leone et… ce Mariage à l’Italienne. On conçoit à l’énoncé de ces titres à quel point le film de de Sica a dû sembler anachronique et désuet : en pleine époque de bouleversement narratif et esthétique, voir Sophia Loren et Marcello Mastroianni s’affronter autour de problèmes matrimoniaux dans une mise en scène très classique discréditait l’œuvre a priori, d’autant que De Sica lui-même connaissait un retour de bâton critique, après l’enthousiasme suscité par sa période néoréaliste. Plus de cinquante ans plus tard, loin de ces querelles entre les anciens et les modernes, revoir Mariage à l’italienne procure un plaisir certain : l’abattage des acteurs, les situations cocasses ou tendres ont gardé de leur force.

© Carlotta Films

Mais le film est intéressant aussi en ce qu’il constitue un carrefour entre différents genres et différentes époques. En effet s’il appartient au genre de la comédie, peu de séquences sont drôles (celle de la signature du bail est néanmoins hilarante) et le cinéaste tire l’histoire vers le mélodrame avec grands sentiments et musique idoine. Difficile de rester insensible aux scènes lacrymales et à l’aspect « vengeance d’une femme bafouée ». On pense aussi bien (certes lointainement) aux grands mélos de Sirk qu’aux comédies américaines des années 1940. C’est que, malgré le pittoresque typiquement italien, les influences sont à chercher plutôt du côté de Hollywood que de Cinecittà.

© Carlotta Films

On ne fera évidemment pas le reproche à De Sica de n’être ni Risi ni Monicelli, mais on imagine sans peine ce que les deux auraient tiré de cette histoire, car il y a en germe la satire sociale grinçante qui s’épanouira quelques années plus tard : la lutte des classes, les abus des dominants, la place de la femme, l’hypocrisie des riches ; tout y est, de manière allusive, comme une esquisse de ce que sera la « comédie italienne ». Mais le cinéaste préfère privilégier le sentiment et la performance d’acteurs, de manière très classique.

Ne boudons pas notre plaisir : Mariage à l’italienne est un film généreux, jubilatoire, subtilement mélancolique et porté par d’immenses comédiens, que de truculents seconds rôles accompagnent et mettent en valeur.

Le test Blu-ray

Les suppléments :



Outre la bande-annonce, un très complet entretien avec Alain Garel et Sabrina Piazzi (Une vie, une époque… des circonstances) revient en 26 minutes sur divers aspects du film : les acteurs, le réalisateur, la comédie à l’italienne, les costumes et la réception. En prime, un bref micro-trottoir d’époque.

L’image :



La restauration 4K fait des miracles ; en dehors de quelques plans sombres où le grain est visible, les couleurs, la définition sont remarquables.

Le son :



Les deux pistes DTS-HD Master audio 1.0 sont des modèles de présence et de nuances, même si le doublage de la VF est difficilement supportable.