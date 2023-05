Marinette - Virginie Verrier - critique

Résumé : Marinette Pichon a le foot dans la peau dès son plus jeune âge. Élevée par une mère courageuse qui doit faire face à un mari violent, elle surmonte les difficultés et se forge une détermination sans faille. Alors qu’elle mène de front petits boulots et carrière sportive, elle est sélectionnée en équipe de France puis repérée par un grand club américain. Marinette débarque alors avec sa mère aux États-Unis, poursuivant le rêve de devenir la meilleure joueuse du monde.

Critique : Si le film balaie moult sujets déjà traités au cinéma (la violence faite aux femmes, l’émancipation, l’homosexualité, le handicap, le harcèlement), il peut s’enorgueillir d’ajouter une note d’originalité en s’emparant du thème rarement abordé du football féminin. Choix d’autant plus judicieux qu’en France, contrairement à quelques autres pays européens, les footballeuses vivent dans l’ombre de leurs homologues masculins et ne bénéficient d’aucun statut professionnel. Elles sont obligatoirement amatrices, au mieux semi-pro, ce qui ne leur assure pas un salaire décent.

Mais pour Marinette (Garance Marillier), le foot, c’est une passion. Le jeu de regards en ouverture du film confirme le coup de foudre entre l’enfant qu’elle est alors et ce sport, synonyme de liberté et d’échange. C’est aussi surtout pour elle le meilleur moyen d’échapper à un contexte familial difficile, entre un père alcoolique et violent et une mère (Émilie Dequenne) dévouée mais soumise. Marinette, gamine extravertie et débrouillarde, est, à coup sûr, une battante. Jusqu’à l’âge de seize ans, elle s’impose en jouant avec les garçons, puis affronte la rivalité avant d’autres joueuses que sa détermination à réussir dérange. Mais jamais elle ne renonce à batailler pour que sa discipline sportive soit reconnue au féminin, faisant d’elle un modèle de résilience idéal pour laisser planer l’espoir d’une histoire dynamique.

Le scénario a l’énorme avantage d’éviter habilement tous les poncifs inhérents aux thématiques abordées et de baigner dans un climat solaire, malgré les drames et les difficultés qu’il décrit. Pourtant, s’embarquant dès le départ sur la voie d’une narration plus que classique, il ne parvient jamais à faire décoller l’enthousiasme pour l’extraordinaire parcours de cette suffragette hors normes à laquelle Garance Marillier (vue dans Grave, puis Titane, Palme d’or festival Cannes 2021) prête son énergie et sa bonne humeur. Enfin le rythme, emporté dans une mêlée confuse, s’emballe au point d’escamoter quelques passages qui auraient gagné à être développés, pour nous propulser, en seconde partie, dans un rêve américain aussi lisse qu’artificiel.

Alors, si l’on suit quand même d’un œil, sinon conquis mais toutefois bienveillant, le déroulement de cette épopée sociale et féministe, c’est bien grâce au jeu tout en nuances de son interprète principale qui passe avec une aisance déconcertante de la fragilité à la détermination, de l’ombre à la lumière. La présence de Fred Testot apporte une autre bouffée d’oxygène. La bonhomie dans laquelle il enveloppe son personnage équilibre la noirceur de l’image véhiculée par le père et jette juste là où il faut quelques notes de fantaisie et d’émotion soutenues par la musique, celle de Jean-Fabien Dijoud autant que les titres emblématiques attachés à la vie de notre héroïne.

S’il ne sera sans doute pas le film le plus marquant de l’année, Marinette ouvre la porte d’un univers aussi opaque qu’inégalitaire. Le monologue et le regard caméra qui clôturent le film laissent envisager que les combats de cette courageuse avant-gardiste n’auront pas été pas vains.