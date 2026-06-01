Maspalomas - Aïtor Arregi, José Mari Goenaga - critique

Résumé : Sous le soleil brûlant de Maspalomas, aux îles Canaries, Vicente savoure depuis vingt-cinq ans une retraite insouciante. Mais un accident l’arrache à son paradis. Rapatrié à Donostia, il est placé par sa fille dans une maison de repos où le temps semble figé en même temps que ressurgissent les fantômes du passé. À nouveau contraint de masquer son identité, il est obsédé par une seule idée : s’évader et retrouver la liberté de Maspalomas.

Critique : Des plages de sable blanc à perte de vue, des apéros en maillot de bain à l’ombre d’un parasol, des fêtes nocturnes, des rencontres improbables, du sexe à volonté. Non, il ne s’agit pas d’un remake des Bronzés. C’est le décor de Maspalomas, sur l’île de la Grande Canarie, un véritable paradis terrestre, réputé pour ses dunes, sa mer cristalline, son soleil et son ciel toujours bleu, dans lequel Vicente, soixante-seize ans, laisse désormais libre cours à son homosexualité, lui qui a dû la taire durant toutes les années du franquisme et même encore aujourd’hui dans certaines contrées retirées de l’Espagne. Des conditions de vie idéales subitement balayées lorsqu’un pépin de santé le renvoie à tout ce qu’il avait fui dans sa ville natale de San Sebastian, synonyme pour lui de grisaille et d’enfermement. Après Une vie secrète (2019) consacrée à la chape de plomb imposée au peuple espagnol par le régime dictatorial du général Franco, puis plus récemment le fascinant Marco, l’énigme d’une vie disséquant avec une précision diabolique les méandres de l’âme humaine, les réalisateurs basques Aïtor Arregi et José Mari Goenaga explorent à nouveau les thèmes de l’identité et de l’enfermement.

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Ayant fait le choix d’une argumentation directe et sans tabous, ils ne nous cachent pas grand-chose des mœurs de ces vacanciers totalement libérés, à travers quelques scènes crues qui pourront choquer mais donnent pourtant un éclairage essentiel sur la quintessence d’un personnage qui, bien que ballotté par les soubresauts sociaux et politiques de son pays, a réussi à organiser sa vie selon ses propres codes, au prix de sacrifices, en particulier familiaux. Vicente est un homme représentatif de son époque. Longtemps mis au placard, il a pu en sortir et faire son coming out dans les années 1990. Il a alors quitté femme et enfant pour vivre pleinement. Aujourd’hui, ces retrouvailles forcées avec sa fille Nerea, si difficiles et maladroites soient-elles, permettent d’exhumer les bribes de son passé et constituent une part majeure de l’intrigue. De même, à l’heure où son existence semble revenir au point de départ avec cet isolement dans une maison de retraite, sa rencontre avec un compagnon de chambre, conservateur et quelque peu obtus, en tous points opposé à lui, mais dont il parvient à gagner l’amitié, participe à l’émotion d’un récit qui aurait pu facilement tomber dans la lourdeur ou même l’inconvenance. Après le récent Rue Málaga dans lequel Mariam Touzani célébrait le retour à l’amour et à la sexualité d’un couple hétérosexuel octogénaire, nos réalisateurs prennent un malin plaisir à ajouter une couche d’incommodité aux idées reçues en traitant non seulement de sexe, mais de sexe entre hommes et de préférence âgés.

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Enfin, le film doit beaucoup à l’interprétation remarquable de son acteur principal. Si le comportement futile et égoïste de son personnage d’adolescent du troisième âge ne suscite pas une empathie immédiate, la mise à jour progressive de ses failles et blessures, bien emballées dans un cocon de dérision, finit par le rendre attachant et le jeu tout en nuances de José Ramon Soroiz y contribue largement.

Sous couvert de légèreté, Masopalomas rappelle que la liberté n’est jamais définitive et qu’il convient de toujours continuer à se battre pour la préserver.