Critique

CINÉMA

Maspalomas - Aïtor Arregi, José Mari Goenaga - critique

Le 17 juin 2026

Une fresque sociale réussie à travers le parcours d’un homme découvrant à ses dépens que la vie est facétieuse et que la liberté de vivre selon ses choix n’est jamais acquise.

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