Marco, l’énigme d’une vie - Jon Garaño, Aitor Arragi - critique

Résumé : Espagne, début des années 2000. Depuis des années, Enric Marco (Eduard Fernández) est le respecté président de plusieurs associations mémorielles d’anciens déportés des camps allemands. C’est à ce moment que l’historien Benito Bermejo (Chani Martin) s’intéresse de près à son parcours.

Critique : En 2005, une grande commémoration des déportés espagnols doit être organisée à Vienne en Autriche, en présence de président du gouvernement Luis Rodriguez Zapatero. C’est Marco, qui a fait des pieds et des mains, usé de toutes ses relations, y compris d’ancien responsable syndical, pour obtenir cette manifestation. Obtenant enfin la reconnaissance de la tragédie par le pouvoir espagnol, il considère en cela le sommet de son action mémorielle. C’est tout naturellement lui qui fera le discours d’ouverture. Inlassable transmetteur de mémoire, il continue ses interventions dans les écoles.

Parallèlement à ces préparatifs, Bermejo l’historien, qui a trouvé des incohérences dans la biographie de Marco, tente sans succès d’obtenir un entretien. Ayant les preuves d’une imposture, Bermejo va accélérer les choses pour que Marco ne soit pas le héros de la commémoration.

C’est l’autopsie d’une incroyable imposture, inspirée d’une histoire vraie, que propose ce film, par ailleurs d’une réalisation des plus classiques. Les réactions de Marco, totalement dans le déni au moment de la révélation, sont tout aussi étonnantes que celles de ses proches, famille et collègues, qui en restent comme médusés.

L’acteur espagnol Eduard Fernández, déjà vu chez Pedro Almodóvar, Steven Soderbergh ou encore Ashgar Farhadi, campe un Marco plus vrai que nature : un air bonhomme, une patience et une gentillesse à toutes épreuves pour ce sympathique père de famille qui représente tellement bien ses compagnons de douleur.