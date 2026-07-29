Spider-Man : Brand New Day - Destin Daniel Cretton - critique

Résumé : Quatre ans se sont écoulés, Peter, désormais adulte, vit seul, s’est volontairement effacé de la vie et des souvenirs de ses proches. Luttant contre le crime dans un New York qui ne le reconnaît plus, il se consacre entièrement à la protection de la ville - un Spider-Man à plein temps - mais à mesure que les responsabilités s’intensifient, la pression provoque une transformation physique surprenante qui menace son existence, tandis qu’une étrange nouvelle vague de crimes donne naissance à l’une des menaces les plus redoutables qu’il ait jamais affrontées.

Critique : Le précédent volet, Spider-Man : No Way Home, avait laissé une impression mitigée. Le yes man Jon Watts avait certes assuré le job, mais avec des longueurs et une tendance à l’autocitation qui finissait par lasser, notamment lors de l’épilogue réunissant les trois interprètes historiques du personnage. À vrai dire, la franchise a connu des hauts et des bas, et les meilleurs segments nous semblent être les premiers, à savoir ceux réalisés par Sam Raimi. Il semblait jusqu’alors que le partenariat entre Sony Pictures et Marvel Studios, effectif depuis 2015, ait eu tendance à affadir l’esprit de la saga, comme en témoignait le désastreux (selon nous) Spider-Man : Homecoming. Brand New Day contredit ce jugement et donne le sentiment d’assister à un spectacle cohérent et équilibré dans ses différentes dimensions. Soit donc Peter Parker (le toujours fringant Tom Holland), contraint à un relatif anonymat depuis quelques années, et obligé de reprendre du service quand une obscure organisation prend le contrôle des personnes, à des fins, on s’en doute, peu bienveillantes.

© 2026 Sony Pictures Entertainment France SAS. All Rights Reserved.

La mission que se donne le super-héros est d’autant plus délicate qu’il se heurte à un doute permanent et une frustration affective, la jeune femme qu’il aimait et son meilleur ami n’étant plus en mesure de le reconnaître, et le jeune homme étant rongé par la culpabilité consécutive à la mort de sa tante. Spider-Man : Brand New Day est un divertissement de qualité, qui ne se laisse pas dépasser par son statut de produit de marketing standardisé. Le long métrage parvient à concilier plusieurs aspects : les scènes d’action (le combat entre Spider-Man et Hulk, la mainmise sur les New-Yorkais) sont réellement réussies et ne tombent pas dans la surenchère d’effets spéciaux, alternant habilement avec des passages plus intimistes, liés aux rapports entre Peter et ses proches, ou des moments d’introspection, quand ses super-pouvoirs, pourtant défaillants, l’amènent à s’interroger sur la légitimité de son action.

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La complexité des apparences — entre manipulation, domination et usurpation mentale d’identité — n’empêche pas le scénario d’être limpide, et la noirceur ambiante se combine avec aisance à la légèreté, quand il s’agit de ne surtout pas goûter au chili con carne d’un allié, ou quand ce dernier trouve un subterfuge pour faire sortir discrètement Spider-Man de l’hôpital. Ce dosage aurait pu aboutir à un produit aseptisé et consensuel ; Brand New Day échappe pourtant à cet écueil : il n’est certes pas le film novateur du siècle mais joue admirablement sur plusieurs tableaux, tout en constituant un divertissement de bonne tenue, que pourront apprécier tous les publics. Le long métrage confirme également le savoir-faire indéniable de l’inégal Daniel Destin Cretton, auteur de films aussi divers que La voie de la justice et Shang-Chi et la légende des dix anneaux.