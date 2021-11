Maudite Aphrodite - Woody Allen - critique

Résumé : Dans une arène, un chœur antique grec, auquel participent quelques héros de la mythologie, commente les événements de la vie de Lenny Weinrib (Woody Allen), un journaliste sportif new-yorkais. Celui-ci et sa femme Amanda (Helena Bonham-Carter), n’arrive pas à avoir d’enfant. C’est elle qui va le convaincre d’adopter.

Critique : L’histoire raconte avec légèreté les affres de la paternité, vues par les prismes croisés de l’esprit inquiet et l’humour du cinéaste. Même si Max, le garçon qu’ils ont adopté avec sa femme, s’avère intelligent et en pleine santé, Lenny, dont le couple bat de l’aile au bout de deux ans, éprouve le besoin de retrouver la mère de l’enfant.

Grâce à un subterfuge, et de nombreuses recherches, il va retrouver celle-ci et ne va pas être au bout de ses surprises. Lui qui pensait découvrir une femme d’une intelligence exceptionnelle et cultivée pour avoir donner naissance à Max, va être confronté à Linda (Mia Sorvino), une actrice contrariée, qui n’a pu tourner que dans des pornos, et s’adonne désormais à la prostitution à domicile.

Le contrepoint avec le chœur antique apporte peu à l’intrigue, mais permet de nombreux traits d’humour et d’anachronismes malins et assumés sur le destin. Au chef de chœur (Murray F. Abraham) qui intervient directement dans l’intrigue, et lui rappelle le brave Achille et son talon, Lenny répond que tout son corps est un talon !

Peut-être à cause de ce que le sujet renvoie de la propre vie du cinéaste, et qui ne sera pas développé ici, on en saura peu sur l’existence de Lenny, si ce n’est qu’il campe son habituel personnage de new-yorkais névrosé, mais cette fois en mode fatigué. La place de ce personnage plus en retrait donne libre cours à l’abattage de Mia Sorvino, qui interprète une sorte de Marylin Monroe des années 1990, femme libérée aux tenues voyantes et sexy qui n’a pas froid aux yeux, mais voit encore le monde avec les yeux naïfs de l’enfance, le tout avec une petite voix haut perchée.

Pour ce rôle, elle obtiendra l’Oscar du meilleur second rôle féminin en 1996. C’est ainsi que cet Oscar a été remis deux fois de suite à une interprète de Woody Allen. En effet, l’année précédente, il fut attribué à Dianne Wiest pour son rôle de diva sur le retour dans Coups de feu sur Broadway (Bullets Over Broadway).