Mauvaises herbes - la critique du film

Résumé : Waël, un ancien enfant des rues, vit en banlieue parisienne de petites arnaques qu’il commet avec Monique, une femme à la retraite qui tient visiblement beaucoup à lui. Sa vie prend un tournant le jour où un ami de cette dernière, Victor, lui offre, sur insistance de Monique, un petit job bénévole dans son centre d’enfants exclus du système scolaire. Waël se retrouve peu à peu responsable d’un groupe de six adolescents expulsés pour absentéisme, insolence ou encore port d’arme. De cette rencontre explosive entre « mauvaises herbes » va naître un véritable miracle.

Notre avis : Trois après Nous trois ou rien inspiré de la vie de ses parents fuyant dans les années 80 la révolution islamique dans l’Iran de Khomeini puis prenant en charge les problèmes sociaux de la banlieue parisienne dans laquelle ils s’installent, Kheiron exploite à nouveau une tranche autobiographique pour défendre le respect mutuel et surtout l’importance de l’éducation et de la transmission. En effet, avant de devenir l’humoriste qui a fait les beaux jours de Canal+ dans la série Bref, celui qui est aussi rappeur, acteur et réalisateur a travaillé, durant quatre ans, en tant qu’ éducateur pour aider les jeunes à renouer avec l’école.

Solidement ancrée entre deux temporalités bien distinctes mais totalement complémentaires démarre alors une tendre histoire pimentée d’un bel élan de solidarité. D’incessants flash-back nous éclairent sur le passé douloureux de ce jeune Waël (Kheiron), arnaqueur au grand cœur, et sur les liens qui l’unissent indéfectiblement à celle qui lui sert de bonne fée (Catherine Deneuve) pendant que la découverte d’un monde peu enclin à s’apitoyer sur le sort de ceux qui restent au bord de la route pousse ce personnage bien plus pétri d’humanité qu’il n’en a l’air à mettre son expérience personnelle au service de ceux qui ont eu moins de chance que lui. Maniant d’une main de maître humour et gravité, notre réalisateur-scénariste a le talent de trouver la profondeur juste nécessaire dès qu’il s’agit d’aborder des thèmes forts mais aussi d’émailler d’une douce malice des situations épiques.

S’appuyant sur des dialogues intelligemment ciselés et jamais moralisateurs, la narration fait la part belle à cette jeunesse attachante et douée mais en rupture de repères qui découvre les vertus de la solidarité et de la rédemption. Plutôt que de stigmatiser la violence des cités, elle préfère souligner la vitalité de ses personnages et leur énergie à aller de l’avant, faisant de cette histoire un hymne à la vie et à l’espoir. Même si quelques clichés surgissent au détour d’une scène, et même si la surenchère de bons sentiments ternit quelque peu la bonne tenue de ce conte social, la générosité et la bonne humeur qui en émanent compensent largement ces petits travers.

Reste l’immense plaisir de retrouver ce couple inattendu formé d’un Dussollier au mieux de sa forme et d’une Deneuve qui semble avoir décidé de troquer définitivement ses tenues de grande bourgeoise pour endosser, avec une joie non feinte, les oripeaux colorés de la classe laborieuse. Un duo de comédiens confirmés qui ne répugne pas à s’afficher aux côtés de l’excellent Alban Lenoir, l’une des valeurs montantes du cinéma et des rappeurs Médine et Fianso. Ce casting joyeux et métissé se met au service d’un film positif pour rendre hommage au message du bien vivre-ensemble cher à son auteur. Une belle leçon de vie à partager sans modération !