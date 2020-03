Mes jours de gloire - Antoine de Bary - critique

Résumé : Adrien est un Peter Pan des temps modernes. Il a beau approcher la trentaine, il vit encore comme un enfant. Petit, il a connu le succès en tant qu’acteur mais c’était il y a plus de dix ans et aujourd’hui Adrien n’a plus un sou. Il retourne ainsi vivre chez ses parents et tente de redonner un coup de fouet à sa vie. Entre la possibilité d’une histoire d’amour et celle d’un retour qu’il s’imagine triomphant en tant qu’acteur, le chemin d’Adrien sera semé d’embûches.

Critique : Depuis que Vincent Lacoste fait du cinéma, il enchaîne des rôles souvent mélancoliques, profondément attachants, dans un Paris bohème. Ce nouveau personnage est peut-être l’emblème même du dandysme. Adrien, à qui on ne parvient pas à donner un âge, sinon qu’il conserve les traits du parfait adolescent, doute sur son avenir de comédien et s’enfonce désespérément dans les problèmes administratifs et financiers, faute de se prendre en main. Il s’amourache d’une jeune lycéenne tout en s’interrogeant sur sa sexualité. Bref, le comédien compose un personnage lunaire, pétri de tristesse, qui tente de parvenir à l’âge adulte au milieu de ses deux parents, une psychanalyste fantasque et un sans-métier ravagé par l’alcool.

Ce qui est certain, c’est que Vincent Lacoste prend un véritable plaisir à interpréter cet anti-héros tendre et agaçant à la fois. Le plaisir est partagé, grâce à des dialogues parfois un peu maladroits, mais souvent très drôles. Antoine de Bary joue sur tous les registres. Il parle de son comédien, qui manifestement se transformera en son Jean-Pierre Léaud à lui, il parle de son métier de cinéaste, jusqu’à mettre en scène son projet de long-métrage L’enfance d’un chef, qui racontera les jeunes années de Charles de Gaulle. Le cinéaste n’hésite pas à se moquer de lui-même, et de tous ces jeunes gens qui se rêvent artistes, sans vraiment s’en donner les moyens. Mais l’ironie ne prend jamais le pas sur la moquerie ou la grossièreté. Au contraire, la mise en scène choisit une certaine forme de pudeur pour dérouler le portrait d’Adrien, dont on pressent qu’il raconte le parcours difficile de nombreux intermittents du spectacle.

L’économie des effets cinématographiques est manifeste. Les quelques scènes extérieures donnent à voir un Paris délicat et enchanté, tel qu’on aime regarder la capitale. On est loin d’un cinéma social, dur, et le propos assume complètement cette représentation très gentrifiée de la ville et de ses habitants. De fait, le long-métrage exclut une grande partie de la jeunesse des banlieues ou des campagnes qui ne pourra pas s’identifier à ce personnage, urbain, désinvolte et décalé. Mais peu importe. Le cinéma, en dépit de ses aspirations industrielles et commerciales de plus en plus fortes, doit représenter le paysage pluriel de la population française et Mes jours de gloire participe à cette humble ambition.

Bien sûr, le scénario aurait été meilleur avec plus de nuances. Les dialogues et les quiproquos en font beaucoup pour donner vie à ce drôle de personnage et le porter jusqu’au dénouement final. Mais le rire fonctionne. On ne s’ennuie jamais. Et faut-il le rappeler, si l’art du comique demeure sans doute le plus difficile sur un écran, Antoine De Bary s’en sort avec brio.