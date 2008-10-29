Mes stars et moi - Laetitia Colombani - critique

Résumé : Robert (Kad Merad) est derrière un bureau d’où il téléphone pour refuser une proposition de téléfilm pour une jeune actrice. Peu après, il quitte les locaux vides pour acheter plusieurs journaux à un kiosque où on les lui a préparés.

Critique : Robert serait donc agent d’artistes ? Et non, il est technicien de surface de nuit dans les locaux d’une boîte d’agents d’acteurs. Seul, quand il nettoie les bureaux, il joue à l’agent. Il passe des coups de fil, consulte les dossiers et en modifie certains pour tronquer les choix de casting à venir.

Copyright Nord-Ouest Films

À partir de ce postulat plutôt improbable, le film est avant tout un prétexte pour offrir un rôle en or à Kad Merad. Ayant coulé sa société, marié à Adeline (Maria de Mederos) mais étant en instance de divorce et démuni face à sa fille adolescente (Juliette Lamboley), il va s’attacher à influer sur les carrières de trois actrices renommées : la très célèbre Solange Duvivier (Catherine Deneuve), sa rivale au cinéma Isabelle Séréna (Emmanuelle Béart) et la prometteuse Violette Duval (Mélanie Bernier). Il va tellement en faire que les trois artistes vont se liguer pour se venger.

Cette comédie, qui ne parvient pas à décoller, utilise des ressorts comiques vus et revus dans les histoires d’usurpation d’identité et use de confusions dignes d’un vaudeville. Dommage, il y avait de l’idée à utiliser plusieurs célébrités du cinéma dans leurs quasi propres rôles.

Les trois actrices connues semblent largement inexploitées et, dans ce jeu de propres rôles, seul Dominique Besnehard semble prendre du plaisir.

Gentil mais dispensable !