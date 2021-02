Meurtre par décret - Bob Clark - critique

Résumé : Londres 1888 : une prostituée est sauvagement assassinée dans un quartier mal famé. Dans le même temps, Sherlock Holmes (Christopher Plummer) et le Dr Watson (James Mason) sont à l’opéra où, pour ouvrir le rideau, on attend le Prince de Galles, qui est en retard. Dès son apparition, les spectateurs du poulailler le sifflent et le conspuent.

Critique : Le scénario original et malin, dû à John Hopkins, mêle habilement deux univers : celui romanesque de Conan Doyle, et ses deux célèbres personnages Sherlock Holmes et le docteur Watson, à celui de deux ouvrages consacrés au célèbre et mystérieux meurtrier Jack l’Éventreur.

Le cinéaste Bob Clarke, plus habitué aux films d’horreur à petit budget, disposait cette fois d’un confortable financement et d’une distribution d’exception.

L’ambiance du film colle très bien à cette terrible histoire de tueur en série du XIXe siècle. L’essentiel des séquences se situe dans le Londres pauvre et crasseux, de nuit, sur le pavé mouillé. On comprend très vite que des personnalités importantes sont impliquées à divers titres. Les deux acolytes détectives vont devoir faire avec une police dont certains membres haut placés ne tiennent pas à faire éclater la vérité. Mais rien ne peut arrêter le perspicace Sherlock Holmes, flanqué de Watson qui apporte sa contribution par son bon sens scientifique.

On suit avec intérêt ce suspense qui allie subtilement personnages et événements historiques aux personnages de fiction, et dont l’intrigue ne se dénouera que dans les derniers instants.

Christopher Plummer, disparu récemment, s’avère l’un des meilleurs interprètes du célèbre détective : so british, flegmatique, un poil hautain et toujours tiré à quatre épingles. James Mason donne au docteur Watson une personnalité douce et quelque peu naïve. Lui aussi, très britannique, ne se départ jamais de son calme et semble comme ahuri du comportement de son ami. Il n’a pas son pareil pour essayer, le plus sérieusement du monde, d’attraper sans succès avec sa fourchette le dernier petit pois dans son assiette, et prendre un air contrit quand Holmes, un peu excédé, le lui écrase pour l’"aider", lui dit-il !

Anthony Quayle, Donald Sutherland, David Hemmings, Geneviève Bujold et John Gielgud complètent efficacement le casting de ce bon film de genre.