Michel Jonasz, Mister Blues - Frédéric Quinonero - critique

Résumé : Grâce à de nombreux documents inédits et témoignages de ses compagnons de route, l’auteur évoque l’un des artistes les plus singuliers de sa génération, à travers sa quête personnelle, musicale et amoureuse.

Critique : Auteur connu et reconnu de nombreuses biographies d’artistes français, Frédéric Quinonero sait mieux que personne s’aventurer sur des chemins jamais explorés. Tous ses ouvrages impressionnent par la somme de détails recueillis tant en archives qu’en témoignages de proches ou amis de la personnalité évoquée. Et cette première biographie concernant celui qui a su habilement mélanger La boîte de jazz et Joueurs de blues pour bâtir une carrière éclectique à nulle autre pareille, ne déroge pas à la règle.

Au commencement était Abraham Weizberg. Juif d’origine polonaise, il s’expatrie en Hongrie à l’âge de vingt-quatre ans où il a le bonheur de rencontrer Rose à qui il déclare son amour sur un air de musique tzigane. Ensemble, ils auront sept enfants. Cinq d’entre eux seront victimes de la barbarie nazie. Seules Manci et Charlotte (la mère de Michel) échapperont à l’Holocauste. Un héritage essentiel qui déterminera bien souvent les choix de ce petit-fils conscient du traumatisme familial et soucieux de combattre toute forme de racisme, particulièrement dans ses rôles à l’écran.

Michel Jonasz Crédit : Claudine Levanneur

L’ouvrage, fidèle aux principes d’exactitude de son auteur, retrace méticuleusement les étapes d’un répertoire qui, en plus de l’héritage tzigane familial, se nourrit des textes des plus grands noms de la chanson française (Brassens, Brel, Ferré, Piaf), le tout additionné d’une bonne dose de rock’n’roll. Du Golf-Drouot au Dôme de Paris, de Vigon à Christophe Maé, de Manu Katché à Nolwenn Leroy, celui qui a toujours réussi à se tenir à l’écart d’un show-business anthropophage, promène, depuis plus de soixante ans, sa voix chaude immédiatement identifiable et sa silhouette chaloupée sur les scènes de France et d’ailleurs. Suivant ses instincts et envies, quitte à faire fi des diktats d’une industrie musicale, toujours tiraillée entre qualité et rentabilité, il tient plus que tout à conserver sa liberté de compositeur-interprète, ce qui lui vaudra évidemment quelques déconvenues. Peu importe, il continue de tracer son sillon et fait alors des rencontres déterminantes. Il croise la route d’Eddy Mitchell, Alain Souchon, Françoise Hardy, Véronique Sanson, Gabriel Yared, du producteur Claude Wild, du directeur de WEA Bernard de Bosson, même du grand frère des tout jeunes chanteurs yéyés, Daniel Filipacchi, et de tant d’autres. Si la trajectoire musicale de notre poète semble désormais installée, il n’en oublie pas pour autant le théâtre et le cinéma. D’ailleurs, qui se souvient que l’art dramatique, découvert sous l’impulsion de sa sœur Evelyne, lui a donné la première occasion de monter sur scène ? On découvre ici la liste de ses innombrables prestations cinématographiques ou théâtrales, toujours guidées par les valeurs qui lui sont chères, l’amour et la fraternité.

Jean-Yves d’Angelo et Michel Jonasz Crédit : Claudine Levanneur

Pourtant, si ce joyeux troubadour fascine par sa capacité à embrasser avec un même talent plusieurs disciplines artistiques, il n’en reste pas moins un être humain parmi tant d’autres. À ce titre, il a droit à quelques failles, comme celle d’avoir mis de côté ceux qui l’ont aidé à ses débuts, peut-être parce que leur répertoire trop populaire ne correspondait pas tout à fait au sien. En même temps, il a su faire preuve de générosité dès qu’il s’agit défendre la cause des plus faibles, en s’investissant dans plusieurs associations.

Grâce à la volonté du biographe de vouloir dresser le portrait complet d’un des artistes les plus anticonformistes de son époque, ce livre est à mettre entre toutes les mains. Les inconditionnels se réjouiront du bel hommage rendu à leur chanteur préféré. Les autres découvriront avec autant d’étonnement que de plaisir une personnalité hors norme qui n’a jamais suscité assez de remous médiatiques pour que de nombreuses œuvres littéraires lui soient consacrées. Un oubli heureusement réparé.