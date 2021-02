Miss Bala - la critique

Résumé : Au Mexique, pays dominé par le crime organisé et la corruption. Laura et son amie Uzu s’inscrivent à un concours de "Miss Beauté" à Tijuana. Le soir, Laura est témoin d’un règlement de compte violent dans une discothèque, et y échappe par miracle. Sans nouvelle d’Uzu, elle se rend le lendemain au poste de police, pour demander de l’aide. Mais elle est alors livrée directement à Nino, le chef du cartel de narcotrafiquants, responsable de la fusillade. Kidnappée, et sous la menace, Laura va être obligée de rendre quelques "services" dangereux pour rester en vie.

Critique : La bonne idée de Miss Bala est d’adopter le point de vue de son héroïne, incarnée par une Stephanie Sigman dont il faut reconnaître qu’elle livre, en dépit d’un goût parfois guignolesque pour les poses torturées, une performance à la hauteur des ambitions didactiques du film, qui se propose grosso modo de montrer que la corruption exercée par les narcotrafiquants au Mexique n’a quasiment aucune limite. Même si ce genre de productions prend souvent le risque de simplifier les problèmes qu’elles veulent dénoncer, Miss Bala demeure d’une justesse qui tient sans doute moins aux moyens formels que le film met en œuvre – pour le coup très hollywoodiens, avec d’ailleurs des scènes d’action bien orchestrées – qu’au choix de se concentrer sur son personnage éponyme, adolescente confrontée à un cauchemar d’autant plus terrifiant qu’il a lieu sous le feu des projecteurs, dans un endroit où se cristallisent tous les fantasmes de célébrité imaginables.







Grâce à un casting convaincant, une histoire crédible et un certain sens du grand spectacle, le cinéaste nous embarque dans l’histoire de cette starlette imposée par un groupe terroriste qui se retrouve complètement dépassée par la situation, offrant par ailleurs – piste qui aurait pu être creusée davantage, avec plus de mordant et d’ironie – une exploration peu commune du petit monde des reines de beauté. En effet, le défilé permet de souligner la corruption de ses organisateurs et de dénoncer les excès d’un « star system » local dont la porosité avec le pouvoir et le cartel de trafiquants est plus que douteuse. Mais alors que l’univers de l’apparence aurait gagné à occuper dans le film une place plus importante, le réalisateur se perd dans une succession d’épisodes secondaires qui font perdre à l’action sa nervosité initiale et alourdissent le film, cherchant tous les moyens possibles pour le conclure sans que jamais ne soient abandonnées en cours de route les secondes mains.

Dommage, d’ailleurs, que la conclusion en question soit d’un didactisme lourdaud, avec rappel du nombre de victimes occasionné chaque année par le trafic de drogue. En cela redondant et longuet, Miss Bala ne tient pas toutes les promesses affichées par sa belle réputation et son thème aguicheur, mais tient la route grâce à un impeccable sens de l’action et un casting convaincant. Nul doute que le cinéaste se fera une place bien au chaud à Hollywood.