Miss Nina Simone - la chronique du spectacle

Résumé : La vie (et surtout sa fin) de la légende du jazz à travers sa relation fictive avec son intendant.

Critique : Tout commence par la fin. On entend quelques paroles d’archives. Dans le sud de la France, seule face à elle-même, Nina Simone se regarde et l’on découvre ce qu’elle a vraiment été. Dans les coulisses de sa voix légendaire, l’alcool a beaucoup coulé. Les larmes aussi. Les médicaments étaient son alimentation quotidienne. Gavée au lithium, la diva est une ombre en pleine déchéance.

Née en Amérique, elle se rêve africaine et d’être la première grande concertiste noire de musique classique. Elle considère Maria callas comme sa sœur, voue une admiration aux plus grands compositeurs. En devenant chanteuse, elle ne fait pas ce qu’elle aurait voulu faire, malgré son succès retentissant dans le monde entier. Maniaco-dépressive, elle devient l’incarnation de la solitude.

Le récit est mené par Ricardo, un jeune philippin engagé par le producteur de la chanteuse pour faire le ménage et veiller sur sa santé. C’est un personnage qui n’a pas existé. En entrant dans le sombre univers de Nina, il se revendique bon chrétien, mais elle l’encourage à alimenter ses excès. Il devient son confident. Elle nous parle de jazz, de la maladie, de sa fille...

Ricardo est joué par Valentin de Carbonnieres (en alternance avec Paul Nguyen) qui interprète également le rôle d’un journaliste. Avec son petit rire et la diversité de son jeu , il apporte une touche d’humour dans l’ambiance glauque. On sent la direction d’acteurs assurée par Anne Bouvier, qui arrive à créer de façon remarquable des ruptures et des décalages.

La force du spectacle, c’est le contraste, la dichotomie permanente entre une femme vulgaire, pathétique, maniaco-dépressive et une diva qui, dès qu’elle se met à chanter, se transforme en grâce incarnée, pleine de douceur élégante et d’une noble sensualité.

Nina Djemba possède une voix magnifique et incroyable avec son timbre parfumé. Plus elle respire et plus on a le souffle coupé. Un instant magique qui suspend le temps dans l’écrin de la Scène Parisienne. Elle est admirablement accompagnée par Julien Vasnier qui joue en live sa propre musique.

La pièce est l’adaptation du livre de Gilles Leroy par Anne Bouvier et Jina Djemba. Elles ont fait le choix de ne pas aborder tout ce que traite l’ouvrage. L’histoire nous renvoie des décennies en arrière, mais nous ramène aussi à notre réalité, avec les thèmes (intemporels) du racisme et de la célébrité qui ne rime pas forcément avec la vraie valeur de celle ou celui qui la porte.

Le décor est très sobre : une loge qui se constitue de quelques objets seulement. L’utilisation du miroir est particulièrement bien vue dans la configuration privilégiée par Anne Bouvier. Le jeu de lumières permet habilement de changer de plateau et d’endroit, mais l’ambiance générale reste sombre de bout en bout. Le musicien se trouve sur scène.

Miss Nina Simone est un spectacle de qualité qui continue son parcours. Après le Lucernaire et le Théâtre de l’Oeuvre, c’est au Théâtre de la Scène Parisienne qu’il brille pour nous susciter nos émotions.