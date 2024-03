Missak, Mélinée et le groupe Manouchian - Jean-David Morvan, Thomas Tcherkézian - la chronique BD

Résumé : Immigré arménien arrivé en France après le génocide, son destin de poète et d’intégration va rencontrer l’emprise nazie qui sévit sur le territoire français, et le faire basculer dans une autre dimension : celle des héros.

Critique : À l’heure où Missak et Mélinée ont rejoint le terrible cortège du Panthéon, les biographies se font plus nombreuses, et surtout plus belles. En romançant un peu, en documentant beaucoup, en s’imprégnant totalement de ce moment de l’Histoire, le duo Morvan-Tcherkézian livre un album qui reprend un par un les protagonistes d’une affiche qui a marqué cet épisode terrible de la Seconde Guerre mondiale. Terrible affiche, qui conduisit chacun des hommes et femmes à la mort, mais qui résonne désormais comme une preuve que la résistance, la lutte contre l’oppresseur, l’idéal sont sans limites, sans frontières, et possèdent désormais une valeur plus forte que tous les discours réunis. Reproduire cette affiche pour en disséquer non pas les corps mais les vies, en leur donnant des traits mais surtout des anecdotes, des habitudes, des origines, des caractères, où le courage s’élève à chaque fois, retentissant comme un clairon dans l’obscurité. Partir de l’aube de la vie de Manouchian, faire surgir le génocide arménien, permet également de mettre à distance l’occupation française telle que nous la connaissons, pour mieux appréhender un courage non pas franco-français, mais bel et bien universel.

© Dupuis / Tcherkézian

Le trait gris, noir et d’un rouge orangé lugubre, directement issu du nuancier de l’affiche originelle, fait embarquer le lecteur dans un album aux allures de voyage dans le temps, revivant une époque d’images en noir et blanc, où un filet sanguinolant se serait invité sans pour autant paraître incongru. Nets, clairs et déterminés, les visages ont cette pâleur des morts en sursis, héros tragiques d’une pièce qu’ils ont choisi, et leur gravité n’empêche pas des moments de joie, d’espoir ou d’amour, preuve que ces hommes et femmes étaient bel et bien humains. Ce sont ces dessins là qui font le plus mal, lorsque tombent plus loin les lignes d’une sentence exécutée par la gestapo ou la police française, mais ils permettent de graver un souvenir fort, plus que les mots, plus que les chiffres, dans l’esprit du lecteur et des prochaines générations.

© Dupuis / Tcherkézian

Hommage à la fois historique et biographique, fragments de vies méconnues de héros symboliques, ce livre sur le groupe Manouchian est un auxiliaire puissant de la mémoire en même temps qu’un objet graphique étincelant.