Madeleine résistante T.2 : L’édredon rouge - Madeleine Riffaud, Jean-David Morvan, Dominique Bertail – la chronique BD

Résumé : Désormais introduite au sein de la Résistance française, Madeleine, alias "Rainer", commence à participer, par des actions de communication et de logistique. Mais très vite, alors que la guerre fait vaciller le Reich, elle va être impliquée davantage...

Critique : Ce tome 2 marque une montée d’adrénaline supplémentaire dans le témoignage bouleversant du quotidien d’une figure héroïque et féminine de la Résistance française, Madeleine Riffaud. Après la guerre, le sanatorium et le début de l’Occupation, voici l’héroïne à Paris pour défier l’autorité toute puissante du Reich et de Vichy. Clairement, ces pages fourmillent d’anecdotes aussi poignantes qu’elles sont en apparence inutiles pour le reste de la guerre ou du moins ordinaire dans tout conflit. Et c’est là toute la force de narration de ces Cahiers de Madeleine, qui loue avec ferveur le courage des lycéens de cette époque et de toutes les autres, montrant cette jeune blonde qui manque de se faire violer par cinq soldats alors qu’elle aidait à leur prendre un fusil, faisant le lien avec tous ceux qui sont tombés, dont on a recueilli peu de témoignages, si ce n’est une dernière phrase alors qu’ils vont être exécutés. Avec humour, avec passion, et avec le recul, elle analyse et veut montrer tout ce dont elle se souvient, un quotidien épuisant mais nécessaire, des rendez-vous manqués et des actes horribles, puisque dans ce tome deux étapes sont franchies dans sa vie : ôter une vie, et être capturée.

© Dupuis / Bertail

Le trait bleuté de Dominique Bertail revient hanter cette période, comme si la chape du IIIème Reich, généralement grise et noire ponctuée de rouge, avait été un peu atténuée, se voulant du côté des vaincus. Cette froideur des couleurs illustre parfaitement les sentiments et émotions mis de côté pour ne pas se faire surprendre, pour tout calculer, tout protéger en cas de chute, tout anticiper, même sa propre mort. Aussi les ennemis, les collabos, mais aussi les résistants et les civils innocents, sont-ils tous mis sur un pied d’égalité, humanité contre humanité, choix contre choix, comme ce vieux soldat épargné dans un pillage, mais qui reviendra se venger en pleine rue. On retrouve finalement des hommes et des femmes face à leurs choix.

© Dupuis / Bertail

D’une intensité croissante, ce deuxième tome fondé sur les souvenir de Madeleine sont un document précieux, et une histoire racontée et dessinée avec brio.