Les Futurs de Liu Cixin : Proies et Prédateurs - Morvan - Yang Weilin - la chronique BD

Résumé : Alors qu’une nécropole abritant une race supérieure de reptiles est découverte, un émissaire venu annoncer la fin prochaine de la Terre débarque, un saurien évolué dont la technologie n’a de cesse de dévorer...

Critique : S’il recherche le plus souvent la sagesse à travers ses récits d’anticipation ou de science-fiction, Liu Cixin sait aussi manier le space opera et le conflit intergalactique. Dans Proies et prédateurs, le côté spirituel semble d’emblée passer au second plan face à une invasion annoncée, par une roue spatiale qui enserre, pique et vide les planètes de toutes leurs ressources. Une parabole évidente d’une certaine société humaine qui assèche petit à petit mais de plus en plus vite son monde natal, tandis que les principes chinois de prévoyance sur le long terme, en termes de siècles plutôt que d’années, s’applique à nouveau dans ce Proies et Prédateurs. On a donc une humanité unifiée par un conflit annoncé, qui doit anticiper un ennemi supérieur en technologie et en nombre. Un colonel, dont la vie est prolongée par un élixir alien, tiendra lieu d’allégorie de l’espèce humaine, jusqu’à un duel final dont la Nature finit par ressortir vainqueur, le message finissant donc par émerger dans les toutes dernières pages pour que la sagesse surgisse, ce que l’auteur a donc toujours voulu amener, et que Morvan réussit à simplifier.

© Delcourt / Weilin

L’intérêt principal du dessin de ce nouvel album des Futurs de Liu Cixin réside dans son espèce extraterrestre, croisement de dinosaure et de bipède qui pourrait faire un personnage de Mario plutôt inquiétant, mais aussi leur titanesque roue spatiale qui entoure et aspire les mondes qu’elle croise, véritable allégorie de la fureur dévorante de... l’espèce humaine. Si l’attente est longue, les combats sont courts, ce qui est presque frustrants pour le lecteur qui s’attendait, en dépit de nombreux avertissements, à un combat perdu d’avance, à une résistance héroïque et un affrontement épique. Or, c’est le désespoir humain et sa lente avancée technologique qu’il faut scruter, les rides qui apparaissent et les regards qui s’estompent, pour saisir le vrai pouvoir graphique de cet album.

© Delcourt / Weilin

Nouvelle originale et féroce, Proies et Prédateurs ne met pas en avant le Predator de science-fiction mais un futur de Liu Cixin où l’humanité n’a aucune chance, vaincue par l’avidité, toutefois pas la sienne... Encore que.