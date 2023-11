Molière, le spectacle musical - Ladislas Chollat - critique

Résumé : En deux actes, découvrez le parcours hors du commun de Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière, l’emblème du succès populaire. Ce spectacle d’un genre nouveau met en scène une troupe exceptionnelle de chanteurs, danseurs, musiciens et comédiens dans de somptueux costumes et décors du XVIIème siècle.

Critique : Figure emblématique du théâtre et de la comédie française, Molière, ou Jean-Baptiste Poquelin de sa véritable identité, est reconnu comme le plus célèbre des dramaturges français. Il était donc souhaitable que cet héritage culturel soit mis en avant de manière ludique et contemporaine afin d’offrir à un large public la possibilité de s’approprier son œuvre. Après Le Roi Soleil (2005), Mozart (2009), 1789, les amants de la Bastille (2012) et La légende du roi Arthur (2015), en collaboration avec Ladislas Chollat et Romain R.B, le producteur et créateur Dove Attia rend hommage à ce personnage hors du commun, à travers une comédie musicale où comédie, drame et romance s’entremêlent.

Copyright Nathalie Robin

La date s’affiche d’emblée. 1643 : le point départ du parcours étonnant de cet homme qui refuse, au grand dam de son père, de reprendre la charge prestigieuse de tapissier du roi, qu’il s’apprêtait à lui transmettre. Il veut vivre aux côtés de la femme qu’il aime, Madeleine Béjart, et créer avec elle une troupe de théâtre. Sa route sera semée d’obstacles. Sa quête de liberté rencontrera autant de bienfaiteurs (le duc d’Epernon, le duc d’Orléans, le roi lui-même) que d’ennemis, à l’image du duc de Conti, qui d’abord le protégera, puis après être tombé sous le joug du catholicisme radical, le combattra, jusqu’à ce qu’enfin ses grandes comédies conspuées par les ecclésiastiques et tous les bien-pensants qu’il raille, connaissent le succès.

Copyright Nathalie Robin

Entre slam et pop, la joyeuse troupe de comédiens danseurs évolue au cœur d’une mise en scène astucieuse où des passerelles de bois permettant le déplacement des artistes alternent avec des tableaux placés en fond de scène pour dérouler les différentes époques et les différents lieux, tandis qu’une narration scandée nous transporte dans un univers de lumière et de féerie. S’il a abandonné l’appellation d’opéra urbain, ce spectacle en garde les composantes. Les dialogues en verlan prêtés à Monsieur (le frère du roi), affublé d’une perruque vert fluo, une comédienne en patins à roulettes, l’apparition de micros ou d’appareils photo, l’évocation d’un féminisme moderne sont autant de clins d’œil malicieux qui amusent plus qu’ils ne choquent. Mais sans doute le professionnalisme de cette bande de joyeux lurons parfaitement rodée n’est pas étrangère à cette adhésion générale. Le Québecois PETiTOM endosse, comme il se doit, le costume du héros principal. La puissance de sa voix, son sens du mouvement et sa présence rayonnante ont tôt fait d’emporter le spectateur dans ses scènes tourbillonnantes et colorées. À la fois chanteuse, rappeuse et comédienne, Morgan campe une Madeleine Béjart émouvante. L’émission The Voice fournit son lot de talents puisqu’Abi Bernadoth, gagnant de la neuvième édition, incarne un prince de Conti plus vrai que nature ; Lou, issue de The Voice Kids saison 3, aussi à l’aise en chant qu’en comédie, accorde toute sa fraîcheur à la jeune Armande Béjart par qui le scandale arriva ; enfin Vike, tout comme il a séduit la France lors de la onzième saison, il n’a aucun mal à retenir l’attention des spectateurs du Dôme de Paris, sous les traits de Louis Béjart.

Copyright Nathalie Robin

Si la première partie sert de mise en bouche, la deuxième nous régale définitivement, grâce à ces costumes somptueux qui, avec un étonnant souci du détail, nous font revivre le luxe des fêtes du château de Versailles, mais aussi à des duos et même des solos marquants, dont celui, de la pétillante Shaina Pronzola. Enfin, impossible de ne pas saluer la performance de David Alexis, l’un des plus grands artistes de l’univers de la comédie musicale française (vu dans Cabaret ou Priscilla, folle du désert) qui joue ici trois personnages différents. Autour de tous ces comédiens remarquables virevoltent, sur un rythme qui ne faiblit jamais, les danseurs de la RB Dance company, dirigé par Romain R.B.

Un show réussi qui devrait convaincre même ceux qui, à l’école, s’étaient pris de désamour pour ce génie du théâtre qu’est Molière.