Les filles sages vont en enfer - Tohar Sherman-Friedman - la chronique BD

Résumé : Tohar est une jeune fille qui, comme les autres, vit dans une famille où il faut faire sa place, dans un corps qui change et dans un monde qui évolue. Juive israélienne, elle doit cependant lutter contre le regard des autres et celui de la religion...

La beauté de la culture, c’est l’ouverture aux autres qu’elle procure. En ce sens, la littérature expose tout autant un autre regard, et la bande dessinée permet à des gens somme toute plutôt normaux, sans nom ronflant ou destin incroyable, de livrer une part d’eux-mêmes, de leur quotidien et de leurs affects. Dans un roman graphique qui allie souvenirs à la façon d’un journal intime et péripéties dignes d’un roman d’apprentissage, secrets familiaux que l’autofiction apprécie, et réflexions théologiques pleines de maturité, cet album est dans l’air du temps, celui d’une génération qui ne veut plus avoir peur, qui ne veut plus subir ce que leurs aînés ont subi, ne veut plus s’accommoder et veut le dire. Et pour l’exprimer, Tohar fait preuve d’une sagacité extrême, d’une tolérance époustouflante et d’une autodérision évidente. Les chapitres suivent évidemment un ordre chronologique, s’arrêtant notamment sur plusieurs épisodes de l’adolescence, plus que l’enfance ou l’âge adulte, encourageant les lectrices et lecteurs à comprendre qu’ils ne sont pas seuls à souffrir ou à avoir souffert, quelque soit leur pays d’origine, leur religion ou leur langue.

Tohar Sherman-Friedman / Delcourt

L’aspect (qui pourrait paraître) basique du dessin, arboré ici comme une lettre de noblesse, en fait pourtant un atout de charme. Les traits sont forts en apparence mais rapidement se retrouvent comme fragilisés, fébriles à l’image de celle qui les donne. Parfois, on a l’impression de revenir en arrière, dans un style rétro, et puis d’une case, d’un mot, on rebascule dans le XXIe siècle : non pas tant dans le choix des couleurs, qui jonglent avec les humeurs, pas tant dans le choix de se faire adolescente ingrate, mais plutôt dans l’assemblage, qui fait penser aux influences américaines, de ces planches au format comic. L’ensemble est donc finement original, d’une pureté ingrate.

Tohar Sherman-Friedman / Delcourt

Chronique ado d’un pays pas si lointain et d’un quotidien très proche, Les filles sages vont en enfer est une ode à l’émancipation, à la vie libre et pour un féminisme jeune et impliqué.