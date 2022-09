Montana Story - Scott McGehee, David Siegel - critique

Résumé : Cal (Owen Teague) revient au ranch familial pour être au chevet de son père mourant. Il y retrouve Valentina (Kimberly Guerrero), Amérindienne qui a toujours été au service de la famille. Il fait aussi la connaissance de Ace (Gilbert Owuor), infirmier embauché à demeure.

Critique : Dès les premières images, on sent que le retour de Cal a plus été dicté par obligation que par amour filial. Très vite, à peine vu son père, qui de toutes façons, ne communique plus, il va s’intéresser à la situation catastrophique du ranch, à la vente de la voiture familiale et de Mr T., un vieux cheval. L’arrivée d’Erin (Haley Lu Richardson), la demi-sœur de Cal, complètement renfrognée et hostile à tous, va confirmer un lourd passif secret que partage cette famille.

Le principal atout de ce long métrage est son faux air de western, qui nous fait profiter des superbes grands espaces de Montana (très belle lumière due à Giles Nuttgens) à la saison froide. Le scénario, basé sur un drame familial autour d’un patriarche, jadis intransigeant et tout puissant, rappelle lui aussi les thèmes chers à ces mêmes films. Mais là où, avant, l’intrigue se serait dévoilée par flash-back, on découvrira ici petit à petit les raisons de ce drame familial par les échanges entre les deux enfants. Dans un premier temps mutiques l’un envers l’autre, ils vont finir par se rapprocher, d’abord un peu par obligation, puis surtout grâce au cheval Mr T, symbole commun et heureux de leur enfance.

Beaucoup de thèmes sensibles traversent cette histoire classique mais bien maîtrisée : les secrets de famille, la culpabilité, la prise en charge de la fin de vie... et l’attachement à un vieil animal.