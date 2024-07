Mort de l’actrice Shelley Duvall

Icône du Nouvel Hollywood et anti-star des années 1970, Shelley Duvall a trouvé ses meilleurs rôles avec Altman, Allen et Kubrick.

News : Shelley Duvall n’a jamais été une star mais fut l’une des actrices les plus insolites du grand cinéma indépendant américain des années 1970. Le Nouvel Hollywood adopte rapidement cette comédienne au visage insolite, brune ténébreuse, yeux globuleux et teint blême, silhouette gracile tranchant avec les canons de beauté du cinéma américain. C’est Robert Altman qui découvre cette jeune Texane et en fait un visage familier de ses films, à savoir Brewster McCloud (1970), John McCabe (1971), Nous sommes tous des voleurs (1974), Nashville (1975) et Buffalo Bill et les Indiens (1977).

L’année 1977 est importante dans la carrière de Shelley Duvall. D’une part, Woody Allen l’intègre au casting choral de Annie Hall. D’autre part, Altman lui confie son premier grand rôle, celui de l’aide-soignante Millie Lammoreaux dans Trois femmes. Même si le film est l’histoire d’un trio féminin, elle y forme un étonnant duo avec Sissy Spacek, dans un récit étrange et distancié sur les mirages du rêve américain et les désillusions de la classe moyenne, sur fond d’émancipation des femmes en trompe-l’œil. Le long métrage est surtout le vertigineux récit d’un dédoublement de personnalité et demeure, peut-être, le chef-d’œuvre (encore trop méconnu) de son réalisateur. Les deux actrices sont remarquables, mais c’est Shelley Duvall seule qui reçoit seule le prix d’interprétation féminine au Festival de Cannes 1977 dont le jury est présidé par Roberto Rossellini.

Shelley Duvall dans "Trois femmes" © 1977 Lionsgate Films. Tous droits réservés.

En 1980, Shelley Duvall retrouve Altman pour Popeye où son allure cartoonesque fait merveille pour le personnage d’Olive Oil, face à un Robin Williams tout aussi désopilant. Le film est cependant un échec public. Mais la même année, Shelley Duvall donne la réplique à Jack Nicholson dans le désormais culte Shining de Stanley Kubrick. Elle y interprète l’épouse effrayée par la folie soudaine de Jack Torrance, et tentant de s’enfuit en compagnie de son fils. Les cinéphiles n’oublient pas ses cris de terreur face à l’effroi qui saisit Wendy Torrance. Pourtant, le film divise à sa sortie, Shelley Duvall étant même nommée au Razzie Award de la pire actrice, distinction qui sera annulée par cette académie… en 2022.

Par la suite, la carrière de Shelley Duvall peine à se maintenir à ces sommets. On l’apprécie pourtant dans Bandits, bandits (1981) de Terry Gilliam, ou le court métrage Frankenweenie (1984) de Tim Burton. Elle tente de se reconvertir à la télévision, en produisant des programmes pour la jeunesse. On la retrouve, vieillie et pour des petits rôles, dans À fleur de peau (1995) de Steven Soderbergh (une infirmière discutant avec Peter Gallagher), Portrait de femme (1996) de Jane Campion, ou la série B La malédiction de la momie (Russell Mulcahy, 1998). Après une traversée du désert, elle retrouve un premier rôle dans le film d’horreur The Forest Hills (2023) de Scott Goldberg, aux côtés d’Edward Furlong, autre ancienne gloire.

Shelley Duvall est décédée le 11 juillet 2024 à l’âge de 75 ans.