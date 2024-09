Mort du directeur de la photographie Pierre-William Glenn

News : Formé à l’IDHEC, Pierre-William Glenn débute sa carrière en 1967. Il va devenir l’un des directeurs photo les plus appréciés du cinéma français. Certains réalisateurs ont fait appel à lui pour au moins deux films. C’est le cas de François Truffaut avec Une belle fille comme moi (1971), La nuit américaine (1973) et L’argent de poche (1976) ; Jacques Rivette avec Out one : Noli me tangere (1971) et Out one : Spectre (1972) ; Alain Corneau avec France société anonyme (1974), La menace (1977) et Série noire (1979) ; Yannick Bellon avec La femme de Jean (1974), L’amour violé (1978) et L’affut (1992) ; ou Maurice Pialat avec Passe ton bac d’abord (1979) et Loulou (1980). Il a été nommé au César de la meilleur photo pour La mort en direct (1980) de Bertrand Tavernier, qui l’a également sollicité pour L’horloger de Saint-Paul (1974), Que la fête commence (1975), Le juge et l’assassin (1976), Une semaine de vacances (1980), Coup de torchon (1981) et Mississipi Blues (1983). En 1980, Pierre-William Glenn a été récompensé au Festival de Locarno pour l’éclairage d’Extérieur nuit de Jacques Bral. Parmi les autres cinéastes avec lesquels il a collaboré, on peut citer André Téchiné, Marin Karmitz, José Giovanni, Yves Boisset, Jean-Claude Missaien, Claude Lelouch, Samuel Fuller et Michel Deville. Pierre-William Glenn, qui a également été cadreur sur le tournage de Monsieur Klein (1976), a lui-même réalisé quelques films dont Terminus (1987), avec Johnny Hallyday, qui fut un accident industriel. Il a par ailleurs occupé plusieurs fonctions dont la présidence de l’Association française des directrices et directeurs de la photographie cinématographique (AFC), celle de la Commission supérieure technique de l’image et du son (CST) et la codirection du département Image de la Fémis. Pierre-William Glenn est décédé le 24 septembre 2024 à l’âge de 80 ans.