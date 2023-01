Mungo - Douglas Stuart - critique du livre

Résumé : Mungo est envoyé pour une partie de pêche au bord d’un lac, en compagnie de deux hommes au passé trouble, qui ont promis de faire de lui un homme, un vrai. Là, dans la solitude des forêts de l’Écosse profonde, il va devoir apprendre à se battre pour survivre et gagner sa liberté, ne pouvant que se souvenir de Glasgow, de la douceur de son premier amour et des luttes incessantes entre Catholiques et Protestants.

Critique : Ce roman est scindé en deux, entre l’avant et l’après, à l’image de la ville où se déroule l’action, fracturée entre catholiques et protestants. Les confrontations sont violentes, les liens, sanglants.

Avant, il y avait Glasgow et sa grisaille, Maureen et sa bière, Jodie et son rire nerveux, Hamish et ses menaces, mais aussi James et son pigeonnier-refuge, les boucles derrière ses oreilles décollées, sa peau sucrée et son cou aussi duveteux que les pigeons qu’il cajolait. Après, il y aura la forêt et le loch glacé, l’air pur et le ciel lavé, St Christopher et Gallowgate, deux alcooliques gouailleurs et anciens taulards. Le pont qui traverse le temps est enveloppé de honte brûlante, les pavés glissants de pétrole et de sang caillé. Douglas Stuart suit Mungo, d’un mois à l’autre, en avant puis en arrière, offrant des parenthèses de douceur brouillonne entre deux éclats de violence et de sévices. Il n’écrit rien des causes de ce week-end de pêche entre hommes, les laisse se révéler lentement, alors que les jours d’avant s’écoulent, racontés parcimonieusement. Son héros pourrait être la version adolescente de Shuggie Bain, moins dépendant de sa mère, plus débrouillard, mais tout aussi touchant et vulnérable.

En filigrane et sans voyeurisme ni crudité inutile, l’auteur effleure de nombreux sujets épineux, grossesse adolescente, alcoolisme, maltraitance, viol, homophobie et conflits religieux ancrés chez des enfants qui ne les comprennent même pas. Au fil des pages, se dessinent donc ces motifs complexes que Douglas Stuart relie avec adresse et finesse, trouvant le juste équilibre entre larmes et sourire, attendri par Jodie et ses manières de mère poule, par ces deux garçons qui veulent se dresser face au monde sans fanfare, en s’effaçant sur la pointe des pieds.

Récit d’apprentissage, Mungo est aussi un superbe roman d’amour, toile tendue sur deux silhouettes maladroites, Roméo et Juliette d’un autre temps, séparés par la religion et par les convenances.