Murk - Jannik Johansen - critique

Résumé : Jacob (Nicolaj Lie Kaas) et Nina (Laura Drasbæk) ont invité à déjeuner Julie (Lotte Bergstrøm), la sœur lourdement handicapée de Jacob avec leur mère (Lisbet Lundquist). A la grande surprise de tous, elle leur annonce son prochain mariage avec Anker (Nicolas Bro), un homme rencontré sur Internet.

Critique : Ce film policier, inspiré de ce que le réalisateur a vécu avec une sœur, est à la lisière du film d’horreur. Jacob, journaliste en congé sabbatique et romancier en panne, a tendance, avec sa mère, à surprotéger sa sœur handicapée. L’annonce de son mariage leur fait plus peur que plaisir. Le futur mari, un homme replet tout simple, n’inspire a priori que peu de crainte. Et pourtant, le jour du mariage, Jacob sent que quelque chose ne tourne pas rond. Il n’est pas au bout de ses (mauvaises) surprises.

L’agencement du récit est suffisamment adroit pour nous mener en bateau. De plus, le personnage de Jacob n’est pas forcément totalement clair ni sympathique, contrairement au futur marié qui, lui, apparaît finalement jovial, tout au moins lunaire et inoffensif.

La mise en scène prend son temps, avec parfois quelques effets faciles utilisés pour faire monter l’angoisse. La réalisation est baignée d’une lumière froide et granuleuse qui rend tout presque laid. La campagne danoise, et notamment la commune de Murk, n’est pas particulièrement mise à l’honneur : tout paraît usé, abîmé et l’on aimerait refaire les peintures et les papiers peints dans la plupart des intérieurs.

L’interprétation dominée par Nicolaj Lie Kaas, vu notamment chez Lars von Trier, est tout à fait convaincante. Les actrices qui interprètent les victimes handicapées ont réalisé d’incroyables prouesses physiques qui rendent leurs personnages totalement crédibles.

Ce film d’angoisse est tout à fait réussi et doté d’une fin inattendue.