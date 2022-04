My Favorite War - Ilze Burkovska Jacobsen - critique

Résumé : Dans les années 70, la Lettonie est une République socialiste soviétique. Ilze, la réalisatrice, nous raconte son enfance en pleine guerre froide, sous un puissant régime autoritaire. D’abord fervente communiste, elle aiguise tant bien que mal son esprit critique face à l’endoctrinement national. Mais c’est l’adolescence qui lui permet enfin de conquérir une véritable liberté de pensée !

Critique : C’est une route bordée d’arbres. Ilze Burkovska Jacobsen roule dans sa voiture et elle se souvient d’une enfance qui a été la sienne, d’un paysage vert et touffu à travers lequel elle et sa famille ont trouvé une échappée émotionnelle avec l’immense Russie communiste où elle vivait. My Favorite War est un récit sur la guerre vue à travers les yeux d’une enfant, mais surtout les yeux de la cinéaste qu’elle sera demain. Elle joue à se battre avec son frère, au milieu des paysages bucoliques, en mêlant habilement animations, extraits de films et photographies personnelles.

My Favorite War emprunte des tonalités multiples qui peuvent ravir toutes les formes de publics. La poésie est le trait principal de ce film qui distille des images soignées, d’une très belle texture, presque semblables à un livret d’enfant. Le choix de l’animation par Ilze Burkovska Jacobsen participe à ce pas de côté où la réalisatrice doit autant parler d’elle, de son histoire, qu’offrir un récit universel qui plaise au plus grand nombre. Le film échappe aux poncifs de l’autofiction avec une agilité remarquable. Car, il ne s’agit pas d’un film narcissique. Le long-métrage raconte le drame de la guerre, de la dictature, qui, comme l’actualité nous le confirme, guette tous les régimes du monde. En ce sens, la cinéaste invite à la prudence sur la tentation populiste qui menace nos démocraties.

Le récit a lieu en Lettonie, dans une province russe. Le Parti communiste règne partout et se matérialise dans des bâtiments gris, austères, qui disent la manière dont les gouvernants imposent leur autorité. La jeune fille, Ilze, se souvient de la façon dont le communisme est né dans l’admiration et la valorisation des guerriers qui ont lutté contre les nazis. Les valeurs véhiculées par le régime, à l’école notamment ou dans les médias, façonnent l’inconscient des enfants qui doivent trouver dans le gouvernement la réponse à leurs angoisses. En fait, la réalisatrice met en scène ce que l’on sait déjà de la mécanique de la dictature. Mais peu à peu, elle parvient à cultiver sa propre liberté grâce à l’imagination. Car My Favorite War demeure un très beau film sur l’éveil de la conscience, du libre arbitre, dans un environnement hostile où le cinéma est une fenêtre sur la vie.

S’il y a un film à voir avec nos adolescents ou nos enfants, c’est bien My Favorite War. En effet, dans une langue fluide, poétique et belle, Ilze Burkovska Jacobsen nous parle des ravages de la propagande et de la nécessité d’apprendre à penser par soi-même.