Mylene Farmer Live 2019 - la critique du DVD

Résumé : Mylène Farmer a investi la Paris La Défense Arena, la plus grande salle couverte d’Europe, pour 9 concerts à couper le souffle. Retrouvez sur vos écrans l’intégralité de l’expérience "Mylène Farmer - Live 2019", maintenant disponible en vidéo ! Livret 32 pages inclus.

Critique : Dès les premières minutes du concert, quand les lumières s’éteignent, alors même que la mythique interprète n’est toujours pas apparue sur scène, les visages s’illuminent, les sourires s’élargissent, et la musique s’élève. Mylène Farmer fait partie de ces artistes dont la seule présence pourrait s’abstenir de musique. On vient la voir, pour ce qu’elle chante, on vient la voir surtout pour ce qu’elle est.

Mylène Farmer est à la musique ce qu’Isabelle Adjani est au cinéma. Cette artiste est une icône. Elle force à l’éblouissement. Elle force à l’admiration. En même temps, et c’est ce qui la rend si communément proche et lointaine des fans qui l’admirent, la chanteuse a effacé toutes les formes de distance entre elle et son public. Mylène Farmer appartient au quotidien de millions de personnes, autant qu’elle semble inaccessible, suspendue dans un état aérien, à la façon d’ailleurs dont elle se donne à voir dans son concert, où elle arrive vers son public en descendant du ciel. Et elle s’immole à la fin, dans une sorte de feu éternel. Les icônes entretiennent le mystère de leur existence même, tout en donnant l’impression qu’elles ont pris place dans l’univers intime de leurs adorateurs.

La fonction d’une star est de matérialiser le sublime. La démesure du spectacle, les films grandioses et impressionnants qui bordent la scène, la multiplicité des éclairages, participent à cette sublimation de l’artiste. L’interprète semble très pâle, mais cette pâleur accentue le sentiment d’une éternité, d’un visage qui a résisté au passage des années, d’une intemporalité. Farmer n’a plus d’âge. Elle est devenue une femme gigantesque, plus féminine encore dans ses tenues incroyables, dessinées par Jean-Paul Gautier. En face d’elle, le public aussi incarne toutes les générations. Mylène Farmer, en réunissant autant de personnes dans l’immense salle de l’Arena, efface les âges, les genres, les barrières sociales. Comme toutes les icônes, Mylène Farmer parvient à rendre un, la multiplicité des univers qui sont venus se presser devant elle.

Il faut imaginer que ces milliers de gens venus l’écouter, arrivent pour certains de loin. D’autres ont sacrifié leurs économies, pour assister à la démesure du concert. D’autres sans doute sont pétrifiés dans l’épouvante de leur quotidien. Mais, quand la chanteuse entonne les tubes qu’on connaît, les visages s’ouvrent, les sourires agrandissent les regards, et parfois, les larmes surgissent. Le temps semble figé, évaporé, et le concert, aussi gigantesque soit-il, redéfinit les contours d’une existence où tout devient possible en moins de deux heures. Tout le monde récite par cœur les chansons, comme si elles n’étaient pas celles de Mylène Farmer, mais leur propre création, leur propre rythme intérieur. En ce sens, la chanson populaire donne l’illusion d’un accaparement pour soi de chacun des morceaux de l’artiste. La mélancolie domine dans les sons qui parcourent la salle, et les timbres tristes et rythmés à la fois participent au sentiment que le public partage depuis plus de quarante ans, un récit commun avec l’énigmatique Mylène Farmer. L’électronique n’est jamais loin. Et soudain, on éprouve le sentiment d’avoir touché le sublime.