Nelly & Nadine - Magnus Gertten - critique

Résumé : Au cœur du camp de concentration de Ravensbrück, la veille de Noël 1944, Nelly rencontre Nadine. Près de soixante-dix ans plus tard, la petite-fille de Nelly, Sylvie, décide d’ouvrir les archives personnelles de Nelly et Nadine, afin de découvrir leur improbable histoire d’amour.

Critique : Le film s’ouvre sur un groupe de femmes aux visages souriants, loin des représentations habituelles de rescapés des camps de concentration hagards et émaciés. Nous sommes le 28 avril 1945 dans le port de Mälmo qui accueille deux mille survivants de l’Holocauste pris en charge par une mission de sauvetage appelée Les bus blancs à l’initiative de la Suède, l’un des rares pays européens à être resté neutre lors de la Seconde Guerre mondiale.

Le cinéma a maintes fois exploité ces événements tragiques. La gageure était donc de les aborder sous un angle inédit. La découverte de la photo d’une femme d’origine asiatique à l’air sérieux et mélancolique, qui répond au nom de Nadine Hwang, permet à Magnus Gertten de dérouler le parcours d’une histoire improbable : celle de deux femmes qui se rencontrent au camp de Ravensbrück, tombent amoureuses et trouvent la force d’endurer les atrocités des camps nazis. Sa rencontre avec la petite-fille de l’une d’entre elles lui donne accès à une multitude de documents (des journaux intimes, des photos, des lettres, des films...) qui constituent la trame de ce documentaire qui oscille entre secret et bonheur familial.

Copyright Rise and Shine Cinéma

Sylvie Bianchi vit dans une belle et grande ferme du Nord de la France. Depuis le décès de sa mère dorment, dans son grenier, des cartons dont elle a toujours repoussé l’ouverture. Car elle sait qu’ils contiennent une partie d’un mystère familial, dont elle a été témoin durant son enfance sans en comprendre toute la teneur. Après la guerre, Nelly Mousset-Vos, chanteuse belge et grand-mère de Sylvie Bianchi, quitte mari et enfants pour vivre à Caracas avec Nadine, proche de Natalie Barney, femme de lettres américaine, dont elle fréquente le salon littéraire international. Des films les montrant complices avec des amis, lors de fêtes, d’anniversaires, accompagnés de textes poignants, témoignent de cette relation cachée mais heureuse. Comme le souligne la biographe Joan Schenkar, « Rien n’est jamais vrai socialement si ce n’est pas exprimé ». Sous l’impulsion du cinéaste suédois, Sylvie prend conscience de la hardiesse dont fait preuve cette histoire hors du commun et accepte de la raconter.

Copyright Rise and Shine Cinéma

Des images d’un noir et blanc magnifiquement contrasté rappellent avec précision mais sans pathos toute l’horreur de la vie sous le joug des nazis, tandis que des paysages de nature où se marient le bleu, le vert ou le jaune expriment la sérénité retrouvée. Car il n’est ici pas question de se laisser emporter par la noirceur d’une époque honteuse mais bien plutôt de célébrer l’amour, la liberté et le droit pour chacun de disposer de sa vie comme il l’entend. Certes la narration s’étire en longueur, semblant souvent chercher sa direction sans toujours la trouver, semant ici et là quelques interrogations chez le spectateur. Néanmoins, mixant culture et émancipation Nelly & Nadine est un vibrant hommage aux femmes qui ont toujours su lutter contre l’adversité, d’où qu’elle vienne.