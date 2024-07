Neon Genesis Evangelion une science-fiction (monstrueusement) contemporaine – sous la direction de Karim Charredib - critique

Résumé : « Neon Genesis Evangelion une science-fiction (monstrueusement) contemporaine » analyse et même décortique la série animée japonaise et les films afférents de la saga « Neon Genesis Evangelion ». Tout est passé au crible : musique, animation, montage, produits dérivés, image de la société renvoyée par une œuvre qui semble se décliner à l’infini.

Critique : Ce recueil est une source inépuisable de réflexion sur la saga. Et pourtant, chaque article semble ouvrir une porte à des investigations plus poussées pour interpréter et comprendre encore plus profondément l’œuvre. Mais quelle est-elle ? La réponse est consignée en fin de livre où toutes les déclinaisons vidéo de "Neon Genesis Evangelion" sont listées : la série, les OAV (Original Animation Vidéo) et les films auxquels on peut ajouter les jeux vidéos. Autant d’éléments qui élargissent l’univers, sans ajouter de récits au monde créé par Hideaki Anno. Comment est-ce possible ? Pour le résumer de manière un peu gauche, on peut dire que chaque nouvelle création reprend le récit de base, mais semble apporter des événements nouveaux, parfois des personnages qui n’existaient pas avant, comme une symphonie tricote autour du même motif, gardant la base et l’enrichissant au fil du temps.

Il n’y a pas de suite à "Neon Genesis Evangelion", il n’y a que des cycles, une situation qui se répète, encore et encore, mais qui diffère. C’est un des constats que l’on fera en "dévorant" ce recueil. Dévorer n’est pas même le terme adapté, car il faudra prendre son temps pour profiter des différentes analyses proposées.

Ce livre ne contient aucun essai inintéressant. On ira même plus loin : un premier chapitre donne un "opening", à l’image des épisodes de séries animées japonaises, décomposant les visuels du générique, et un dernier chapitre offre un "ending", s’arrêtant sur quelques images du générique final. Parallèlement, une conclusion ouvre sur un nouvel article et des annexes, comme si le livre prenait aussi cette forme cyclique, donnant l’impression de réfléchir sans fin à la série, ouvrant une porte quand on pense terminer sa lecture. C’est une belle mise en abyme de ce que propose l’œuvre de Hideaki Anno. Les essais se suivent, se rejoignent, se font écho et pourtant, ils creusent tout le temps des chemins variés. La place de la saga dans le genre des animés avec Mecha (ces grands robots autonomes ou pilotés par l’homme), le rôle de la musique comme reflet de la structure sérielle, la place de la femme dans "Neon Genesis Evagelion", le rapport à l’autre, que cet autre soit une race étrangère, un humain ou soi-même, sont quelques-uns des thèmes traités.

De plus, les analyses sociologiques relatives au Japon de l’époque, mais aussi à la science-fiction au sens large, sont pertinentes. On pourrait dire que ce livre forme le quatrième impact de « Neon Genesis Evangelion », les précédents ayant déjà eu lieu dans la saga, ces explosions qui marquent un avant et un après dans l’histoire du monde.

Prendre des éléments de la culture populaire, tel « Neon Genesis Evangelion » et s’y intéresser, les analyser comme on le ferait pour un tableau de Velazquez ou un livre de Proust, utiliser les mêmes outils philosophiques, sociologiques ou sémiologiques, apparaît comme un exercice passionnant. Cela a déjà été fait auparavant pour d’autres œuvres comme des séries en prise de vues réelles ou des films. Mais les appliquer à cette saga et nous en faire saisir la profondeur et la richesse se révèle tout simplement magique.

Bien sûr, plus on aura pris connaissance de l’œuvre, et plus on sera à l’aise à la lecture de ce livre.

On recommandera de commencer par le début, à savoir les vingt-six épisodes de la série. Mais de toute manière, le lecteur aura forcément envie de revoir et de réentendre « Neon Genesis Evangelion » sous toutes ces formes après avoir fermé cet ouvrage.