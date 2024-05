L’honorable partie de campagne - Jean-David Morvan, Roberto Melis - la chronique BD

Résumé : À l’occasion universelle de 1922, un légataire suisse profite de son séjour au Japon pour découvrir les plaisirs locaux, et n’est pas insensible aux charmes d’une belle inconnue. Faisant fi des conventions, il l’invite immédiatement à partir avec lui à la campagne...

Critique : Au moment d’ouvrir l’album, le lecteur comprend que cette bande dessinée splendide - nous y reviendrons - , est une adaptation d’un roman, et c’est ainsi qu’il tombe sur le nom Thomas Raucat. Un petit tour sur sa fiche Wikipedia indique que non seulement l’écrivain méconnu a effectivement séjourné au Japon à cette période (c’est à dire au début du XXème siècle), et que son roman avait cet humour qui a séduit Jean-David Morvan au moment du choix, puisque son pseudonyme est apparemment un jeu de mots grivois en japonais. On ne saurait dire si cette adaptation est fidèle au texte, mais visiblement, dans la tonalité humoristique et dans la vision du fossé entre les deux cultures (européenne et nippone), cet album remplit parfaitement ces critères de loyauté à l’original. D’ailleurs, le récit est extrêmement plaisant, avec une alternance des points de vue, de la dame japonaise et du voyageur européen évidemment, mais aussi le chef de gare ou l’homme d’affaires, autant de petites bêtises prévisibles pour l’occidental que de petits airs guindés pour les deux autres orientaux, la femme relevant le tout avec sa tragédie personnelle et culturelle.

© Sarbacane / Melis

De par son titre et donc son thème, le lecteur s’attend à une certaine sensualité, mais à l’exception d’une ou deux cases sur l’ensemble des cent trente pages, il faudra repasser pour l’érotisme. Et pourtant, la fluidité des enchaînements, l’omniprésence de l’eau, les couleurs glissantes de bleu à peine rehaussées d’un rouge de baiser pourpre, tout concourt à garder cette sensualité au cœur même du dessin. Cette partie de campagne est évidemment un hommage non pas aux impressionnistes mais bien aux estampes, Roberto Melis s’imprégnant de l’ukiyo-e pour asseoir un format franco-belge aux accents de roman graphique où la peinture japonaise se serait finalement imposé. Du coup, ce choc des cultures que Thomas Raucat prônait dans son écrit se retrouve également dans le dessin, comme un mantra qui enveloppe l’œuvre.

© Sarbacane / Melis

Dans cette adaptation d’un roman méconnu aujourd’hui mais audacieux à son époque, le duo Morvan/Melis rappelle que la BD est un vecteur d’appropriation génial et qui peut apporter encore davantage que l’original.