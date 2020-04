Neuilly sa mère ! - La critique

L’argument : Sami Benboudaoud, 14 ans, vit heureux avec ses potes dans sa cité de Châlon. Hélas, le destin l’arrache un jour à son paradis, et le propulse dans l’enfer de... Neuilly-sur-Seine !

Là, il est confié à sa tante Djamila, qu’il rencontre pour la première fois, et à son mari, Stanislas de Chazelle, héritier d’une vieille famille française extrêmement rigide sur les bonnes manières.

Dans leur hôtel particulier de Neuilly, Sami va devoir partager le quotidien de Charles, son cousin du même âge, plein de préjugés racistes et obsédé par son ambition de devenir un jour... Président de la République !

Heureusement, au très chic collège privé Saint-Exupéry où il fait une arrivée remarquée, Sami tombe sous le charme de Marie, la plus belle fille de la terre...

Pour la séduire et réussir sa nouvelle vie, il va devoir prouver à tous qu’il n’est pas une racaille de banlieue, prête à piller l’hôtel particulier, rançonner ses nouveaux copains, et brûler des voitures.

Notre avis : Neuilly sa mère introduit un adolescent banlieusard dans le microcosme aristocratique de Neuilly-sur-Seine. On imagine aisément le fossé existant entre ces deux styles de vie et il était évidemment tentant pour le cinéaste de forcer les traits - ce qu’il ne s’est pas privé de faire. Il a cependant trouvé le juste milieu entre la caricature et une satire sociale sévère pour éviter la lassitude. Le héros est un jeune « tout simple » habitant dans une cité. Il n’y a derrière cette précision aucune connotation négative. Gabriel Julien-Laferrière n’a pas automatiquement fait de lui et de ses amis des racailles ou des casseurs. Les petits durs habitent en fait Neuilly et ressemblent plus à des trouble-fêtes qu’à des fauteurs de troubles. La prise de recul du réalisateur est appréciable car il évite ainsi, malgré la cocasserie ambiante, de faire rentrer les protagonistes dans des cases.



Le ton est résolument léger et apolitique. Ce n’est pas parce qu’il est question de précarité et de jeunes de banlieue d’un côté, et de la upper class et d’élitisme intellectuel de l’autre, que le cinéaste s’engage pour la lutte des classes ou interroge la plausibilité de l’ascenseur social. Ni prolétaire, ni capitaliste, il se concentre uniquement sur le comique de situation et l’interaction de ses personnages. Libéré de contraintes idéologiques, Gabriel Julien-Laferrière a soigné son casting, s’entourant d’acteurs charismatiques. Après l’excellente pièce Ruy Blas de Victor Hugo (mise en scène par Brigitte Jacques-Wajeman en 2002) où leurs personnages ne se croisaient pas, les deux sociétaires de la Comédie Française, Rachida Brakhni et Denis Podalydès, se retrouvent véritablement pour former un couple singulièrement amusant. Les deux gamins sont quant à eux, très naturels et leur complicité est patente. Ayant déjà travaillé ensemble dans Big City, leur connivence dynamise l’ensemble du film. Un lien quasi-familial semble s’être crée entre les acteurs de Neuilly sa mère, rendant cette comédie drôle et agréable. Pour un peu, on souhaiterait presque se faire adopter par cette famille hétéroclite !