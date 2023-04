New Jack City - Mario Van Peebles - critique

Résumé : Le crack a envahi les rues de Harlem pour le plus grand bonheur financier de Nino Brown, un caïd qui a institutionnalisé la vente de la drogue. Son ascension ne connaît aucune limite, jusqu’au jour où deux flics sur la corde partent en croisade pour stopper le massacre.

Critique : Que reste-t-il de New Jack City ? Certainement pas le phénomène sociologique qui a embrasé les grandes villes - les gangs se canardaient devant les cinémas qui programmaient le film. On se rappelle effectivement avec Boyz’n the Hood de cette découverte de la violence aux États-Unis due au crack, au racisme, à la pauvreté. En ce sens, New Jack City a marqué son temps, devenant une source historique et pédagogique de ce fléau qui gangrena les métropoles. Cinématographiquement, le problème est tout autre. Si le film présente des qualités indéniables (acteurs impliqués, réalisation nerveuse, discours intéressant), il n’en demeure pas moins qu’il souffre de certaines lacunes amplifiées avec le poids des ans.

Trop souvent, Mario Van Peebles laisse la fiction prendre le pas sur un réalisme peut-être plus approprié ; on a du mal à croire à certaines démonstrations proches de la bande dessinée (le bunker informatisé où les camés ont un badge pour acheter leur drogue par exemple). Malgré quelques maladresses qui nous empêchent d’adhérer complètement au film, on salue l’intelligence du propos de Mario Van Peebles qui évite soigneusement tout manichéisme : la communauté noire s’entre-dévore entre dealers sans scrupules et drogués désespérés, sous le regard perdu des anciens ; il prône la responsabilisation des masses sans pour pourtant se poser en prêcheur de la bonne solution. Enfin, les plus nostalgiques se régaleront de revoir les codes vestimentaires et musicaux de l’époque (ah, les costards avec les épaulettes de footballeurs américains !).

Le DVD





Le(s) supplément(s) à ne pas rater : Une heure de bonus pour revenir sur New Jack City, de sa conception à la culture hip-hop en passant par Le monde de Harlem vu de l’intérieur. Bien conçus et très informatifs, ces suppléments décryptent parfaitement le phénomène de l’époque. La tradition est respectée chez Warner avec l’absence de sous-titres pour le commentaire audio de Mario Van Peebles.

Image & son : Master impeccable pour cette réédition avec une image impériale et clinquante et un son tonitruant qui met autant en avant la musique (Public Enemy !) que les gunfights.