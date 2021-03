Nicostratos le pélican - la critique

Résumé : Yannis a 14 ans et vit sur une petite île grecque qui a su demeurer sauvage. Depuis la mort de sa mère, la relation qui l’unit avec son père, Démosthène, s’est durcie. Lors d’un voyage à Athènes, il sauve d’une mort probable un jeune pélican du nom de Nicostratos. Contraint de l’élever en cachette pour soustraire à la colère paternelle, Yannis devient bien malgré lui une vedette dans son île qui se trouve transformée par le tourisme grâce à ce magnifique pélican blanc, le plus grand oiseau d’Europe ! C’est un été unique, celui dont on se souvient tout le reste de sa vie. Yannis y découvrira l’amour que son père lui porte et qu’il n’avait jamais su lui témoigner.

Critique : Parfois, la vie réserve de bien belles surprises. À l’instar du destin du jeune héros, c’est le sentiment ressenti à la sortie de cette fiction incluant un bestiaire des plus attachants et moins bête qu’en apparence. En cette journée pareille à toutes les autres, Yannis, qui porte la croix depuis le décès de sa mère (au propre comme au figuré), est loin de se douter que dans les cales d’un navire, en rade d’Athènes, se trouve un pélican qui pourrait modifier étonnamment la relation plutôt taciturne qu’il entretient avec son père. Ce pendentif en or sera la monnaie d’échange lui permettant de recueillir cet oiseau de bon augure. De retour sur son île paradisiaque, perdue au beau milieu de la mer Égée, il a du cœur à l’ouvrage pour que le palmipède prenne son envol. Devenu adulte, ce drôle d’oiseau recèle plus d’un tour dans son bec volumineux dont les répercussions ne se limiteront pas qu’à son maître puisqu’elles deviendront également bénéfiques pour les autochtones de ce coin reculé...

Après Sunny et l’éléphant (qu’il coréalise avec Frédéric Lepage) et Loup (dont il est le premier assistant réalisateur), Olivier Horlait reste dans le domaine animalier en adaptant le roman pour la jeunesse d’Éric Boisset. Au préalable, il a officié à maintes reprises aux côtés de Francis Girod et Pascal Thomas, mais aussi pour Le grand chemin de Jean-Loup Hubert qui se focalise sur les liens forts entre deux enfants. C’est un des thèmes abordés par ce récit initiatique parmi d’autres tels que le deuil, le manque affectif, le sens des responsabilités (à s’occuper d’un animal), ou la priorité aux valeurs humaines plutôt que matérielles (symbolisées bien entendu par l’argent). En effet, le pélican domestiqué par Yannis devient une mine d’or pour le bistrot du village en rameutant une horde de touristes, lesquels sont servis par la nièce du patron (François-Xavier Demaison, trop caricatural), lycéenne venue de France pour se faire de l’argent de poche durant les vacances d’été.

Non exempt de quelques incohérences et maladresses d’écriture (le fait que tous les habitants insulaires parlent français, les stéréotypes inhérents à la fille citadine en totale opposition avec ceux de Yannis...), le charme opère grâce à l’artiste polymorphe et généreux qu’est Emir Kusturica (il était déjà passé de l’autre côté de la caméra pour Patrice Leconte dans La veuve de Saint-Pierre) qui, avec le jeune acteur interprétant son fils, forme un duo qu’on n’est pas prêt d’oublier. En ces temps où l’apparence prime avant tout, il devrait sensibiliser les petits et leurs parents qui, le mieux qu’ils peuvent, donnent tout leur amour pour ne pas en faire des enfants rois. Nicostratos le pélican vous confortera dans vos choix éducatifs !