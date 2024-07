NIFFF 2024 : le palmarès du Festival International du Film Fantastique de Neuchâtel

Après 9 jours et 124 projections, le NIFFF 2024 tire sa révérence, avec son lot de récompenses et de promesses pour la suite.

© NIFFF 2024

News : Pour sa 23e édition, le festival de Neuchâtel a tenté, comme chaque année, d’enfiler ses habits de lumière, et de proposer une sélection de haut vol, qui soit surprenante, exigeante et populaire. À tout point de vue, affirmons que le pari est réussi, et hormis quelques aléas météos de mauvais aloi pour les séances open air, le festival a fait le plein : 35.000 entrées au total sur les 124 projections.

Ce qui ravira les cinéphiles, c’est aussi le contenu et la variété des films découverts ou redécouverts dans le cadre idéal des rives du lac de Neuchâtel. AVoir ALire retient plusieurs longs métrages, au niveau d’appréciation homogène, que nous devrions en majorité retrouver prochainement dans les salles françaises, quand ce n’est pas déjà le cas : Nos articles.

Avouons que du palmarès notre rédaction n’a pu voir qu’une petite partie, comme si tous nos choix éditoriaux empêchaient les films sélectionnés d’entrevoir, même de loin, le Narcisse du meilleur film, ou tout autre récompense. Cependant, nous apprécierons la présence d’esprit des lycéens pour remettre le prix de la jeunesse à Eternal, fable mélancolique réussie sur la place des regrets dans nos vies. Nous constaterons l’hégémonie du norvégien Handling the Undead, et regretterons que l’écrasante majorité des récipiendaires n’ait pu remercier le jury et le public de vive voix. Toutefois, c’est bien au bord des larmes, communicatives, que Santhy Balachandran et Shalini Ushadevi, l’actrice et la réalisatrice de Ennenum, vinrent récupérer leur prix de la Critique, et laissèrent leur empreinte émotionnelle sur ce festival. Oui, un festival de cinéma peut changer la vie d’un film. Tant que le cinéma procurera ces émotions à ceux qui l’aiment et ceux qui le font, nous reviendrons en salle, que ce soit au bord du lac, du 4 au 12 juillet 2025 pour la prochaine édition, ou ailleurs.

© Filmcoopi Zurich AG

Le palmarès complet :

PRIX H. R. GIGER « NARCISSE » DU MEILLEUR FILM - HANDLING THE UNDEAD – Thea Hvistendahl (NO/SE/GR)

Mention : CUCKOO – Tilman Singer (DE/US)

PRIX IMAGING THE FUTURE DU MEILLEUR PRODUCTION DESIGN - I SAW THE TV GLOW – Jane Schoenbrun (US)

PRIX NIFFF DE LA CRITIQUE INTERNATIONALE - ENNENNUM – Shalini Ushadevi (IN)

PRIX DE LA JEUNESSE : ETERNAL– Ulaa Salim (NO/IS/DK)

RTS AUDIENCE AWARD : ODDITY – Damian Mc Carthy (IE)

PRIX DU PUBLIC POUR LE MEILLEUR FILM ASIATIQUE : TWILIGHT OF THE WARRIORS : WALLED IN – Soi Cheang (HK/CN)

MÉLIÈS D’ARGENT DU MEILLEUR LONG-MÉTRAGE FANTASTIQUE EUROPÉEN - HANDLING THE UNDEAD – Thea Hvistendahl (NO/SE/GR)

MÉLIÈS D’ARGENT DU MEILLEUR COURT-MÉTRAGE FANTASTIQUE EUROPÉEN - THE WATCHMAN – Ali Cherri (IT/FR)

PRIX H. R. GIGER « NARCISSE » DU MEILLEUR COURT MÉTRAGE SUISSE - TERRA MATER – Kantarama Gahigiri (CH/RW)

PRIX DE LA JEUNESSE DU MEILLEUR COURT-MÉTRAGE - MEAT PUPPET – Eros V (UK)

PRIX DU PUBLIC DU MEILLEUR COURT-MÉTRAGE - MEAT PUPPET – Eros V (UK)