Nikki de Saint Phalle, Le bestiaire magique – Lucia Pesapane, Claude d’Anthenaise, Raphaëlle Saint-Pierre, Domitille Dardi et Madeleine Balansino - chronique livre

Résumé : « Nikki de Saint Phalle, Le bestiaire magique » analyse le travail de Nikki de Saint Phalle sous l’angle inédit des animaux, imaginaires ou réels, qui peuplent son œuvre et de leurs symboliques historiques, culturelles, ou encore psychanalytiques.

Critique : Ce catalogue propose un angle inédit : essayer de comprendre les créations de Nikki de Saint Phalle par des réflexions sur le bestiaire que l’on retrouve dans nombre de ses sculptures. Dans les statues peintes, dessins et œuvres monumentales ou de taille réduite de Nikki de Saint Phalle, les animaux, les créatures hybrides et les femmes tiennent une place capitale.

À travers trois essais complétés par un abécédaire animalier, une présentation des œuvres exposées et une chronologie, on parvient à mieux cerner l’artiste.

Décédée en 2002, à soixante-douze ans, Nikki de Saint Phalle laisse un ensemble de créations multiples et cohérentes. Le catalogue nous donne un aperçu de ses travaux. Le volume, la rondeur, les courbes y occupent une place importante et les êtres vivants représentés sont aussi choisis en fonction des arrondis que leur silhouette apporte à la sculpture.

Nikki de Saint Phalle était passionnée par les cultures d’Inde et d’Amérique Centrale, qui l’ont beaucoup inspirée. À côté des sculptures tenant dans un musée, il y a aussi ces travaux immenses, comme le jardin des tarots en Italie, le lézard géant aux États-Unis et d’autres encore.

Les animaux réels ou mythologiques, comme le serpent, le dragon, le lion ou l’oiseau de feu, portent en eux une dualité : un aspect maléfique et un autre bénéfique. L’oiseau peut être l’animal qui se rapproche le plus du soleil, au risque de s’y brûler. Le serpent, lui, peut être protecteur tout comme il renvoie à l’inceste. Pour Nikki de Saint Phalle, il faut savoir accepter cette part d’ombre et vivre avec, pour dépasser ses angoisses et ses peurs.

Cet ouvrage nous permet ainsi de mieux percevoir la signification de la démarche de l’artiste, en profitant aussi de la beauté de ses créations.

Nikki de Saint Phalle en 1964 Keystone Press, Alamy Stock Photos. Copyright Hazan 2025.

En effet, ce recueil nous propose non seulement de très belles images des œuvres de Nikki de Saint Phalle, mais aussi de magnifiques photos de l’artiste en train de poser ou travailler. Les illustrations sont accompagnées de citations de Nikki de Saint Phalle, nous ouvrant les portes de son monde.

Elle défendait la place de la femme dans la société à travers ses « nanas », sculptures rondes aux têtes sans visage, mises en scène dans de nombreuses situations. L’artiste menait aussi un combat écologique, comme celui pour la préservation d’un parc en Italie. Ces deux idéaux se liaient dans ses créations. On ne se lasse pas de parcourir ce catalogue. Mais cela ne remplace pas la visite de l’exposition ou encore des sites répartis dans le monde, où l’on peut voir ces créations monumentales, afin de prendre conscience du volume de ses sculptures.

Nikki de Saint Phalle, Le bestiaire magique présente une approche inédite de l’œuvre de cette artiste, par le biais des animaux et de leur symbolique, dans un beau catalogue mélangeant essais, images des créations exposées et photos de l’artiste.