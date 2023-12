Noël au royaume de Séraphin - Mélodie Ducoeur - critique du livre

0 personne

L'a lu 0 personne

Veut le lire

Résumé : Ce roman nous entraîne dans un voyage à la fois magique et poignant, au cœur d’un royaume où les âmes des enfants et des adultes trouvent refuge après la mort. Au centre de cette histoire, Dimitri, un jeune garçon de dix ans au passé tourmenté, découvre un monde où chaque âme détient un pouvoir spécial, de la création de vie à la croissance des plantes. À travers ses yeux, nous explorons un univers où l’espoir et la guérison se mêlent à la douleur de la perte. Ce récit suit également le parcours de Gaëlle, mère éplorée, et de Florence, confrontée à la maladie de sa fille. "Noël au royaume de Séraphin" est un hommage à l’amour inconditionnel, à la résilience de l’esprit humain et à la force qui nous unit même au-delà de la mort. Entre les pages de ce roman, la magie de Noël et le deuil se côtoient, offrant une lumière d’espoir dans les moments les plus sombres. Une histoire qui réchauffe le cœur, à la fois bouleversante et pleine d’espoir, parfaite pour ceux qui cherchent du réconfort et une perspective réconfortante sur la vie après la perte.

Critique : Noël au royaume de Séraphin, la suite du roman Le Royaume de Séraphin de Mélodie Ducoeur, est une histoire à la fois poignante et magique, qui explore des thèmes profonds tels que la perte, l’espoir et la guérison. L’histoire se déroule dans une dimension parallèle, semblable au paradis, où les bébés et les enfants décédés, ainsi que certains adultes, sont accueillis et protégés par des esprits bienveillants. Chaque personnage possède un rôle unique, contribuant à l’harmonie de ce monde. Le personnage principal, Dimitri, un garçon de dix ans atteint par un trouble de l’attention, se retrouve dans ce royaume après un suicide tragique. Il découvre alors qu’il a un pouvoir magique à explorer et qu’il est entouré d’autres enfants aux talents extraordinaires. Par exemple, Timéo peut insuffler la vie, Tifanie fait pousser des plantes et Titouan imagine des animaux qui s’incarnent. Le roman aborde également la douleur de Gaëlle, la mère de Dimitri, ainsi que celle de Florence, dont la fille Clara est atteinte d’une pathologie grave. Ces personnages reflètent la lutte des parents confrontés à la maladie et la perte d’un enfant. Le récit, tout en abordant des sujets difficiles, se révèle d’une grande douceur, offrant espoir et réconfort. Mélodie Ducœur parvient à créer un univers à la fois onirique et réaliste, où les enfants décédés sont acceptés tels qu’ils sont et peuvent veiller sur leurs proches. Le roman, qui se déroule pendant les fêtes de Noël, aborde la période difficile pour ceux qui ont perdu un être cher, tout en restant une œuvre optimiste. Noël au royaume de Séraphin est donc un récit émouvant et plein d’espoir, qui plonge le lecteur dans un monde féerique où les thèmes de la mort et du deuil sont traités avec sensibilité et douceur, offrant ainsi une perspective réconfortante sur la perte et la guérison.

458 pages - 19,90€ (broché), 6,99€ (Epub)

La chronique vous a plu ? Achetez l'œuvre chez nos partenaires ! En librairie





Et chez vos libraires en click & collect





Galerie photos