Noël et sa mère - Arthur Dreyfus - critique

Résumé : Noël et sa mère Michelle forment un couple étrange. Ils ne peuvent pas se passer l’un de l’autre, mais dès qu’ils se trouvent réunis, l’atmosphère devient électrique. À travers le prisme de la parole et du silence, l’exploration d’une relation mère-fils dans ses détails les plus tragiques, mais aussi les plus comiques.

Critique : La dame âgée et son fils se tiennent derrière un écran noir. Des textes sont lus, entre deux dialogues. Noël et Michelle se racontent. Ils se souviennent du petit enfant qu’il a été, et de la mère qu’elle a été avec lui. Ils vont très loin dans les confidences, les violences subies, et dans un récit qui semble réécrit à l’aune de l’espace théâtral où ils sont assis. S’agit-il d’une psychanalyse à deux ? Ou d’un spectacle destiné à des personnes un peu voyeuristes, intéressées par la psychologie et l’intimité d’inconnus ? On parle un peu de cinéma, et beaucoup de sexualité et de ratages d’enfance.

Copyright OUTPLAY FILMS

Parler d’un tel film est compliqué. En effet, si Arthur Dreyfus semble chercher le rire, on ressent très vite la gène de cette mise en spectacle intime et personnelle de deux êtres complexes, une mère et son fils, qui ont échoué dans leur amour. Pourtant, il existe des thérapeutes partout. Y a-t-il un sens à se livrer devant une caméra en allant aussi loin dans les confidences ? Y a t-il un sens de faire du cinéma dans un théâtre vide où, pour seule fiction, on assiste aux déambulations narcissiques de deux personnes ? Il n’y a pas de recherche cinématographique particulière, en dehors peut-être des courts-métrages de Noël Herpe ou des extraits de films qui illustrent leurs confidences. On ressent même une forme de complaisance à entrer de cette manière dans une histoire familiale complexe.

Copyright OUTPLAY FILMS

Parfois, le rythme s’emballe dans une sorte de comédie de mœurs assez hilarante qui donne au film une tonalité nouvelle. C’est la perception que donne ce face-à-face assez sordide où le fils déballe ses reproches à sa mère et cette dernière se justifie dans ses choix. Ce sont peut-être les meilleurs moments du documentaire, quand la mise en scène prend le pas sur la confidence, avec un réalisateur qui pénètre lui-même l’axe de la caméra. Mais l’intérêt est de courte durée et l’on se perd définitivement dans les limbes d’une narration psychanalytique dont nous n’avons que faire.