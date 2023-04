Normale - Olivier Babinet - critique

Résumé : Lucie a quinze ans et une imagination débordante. Elle vit seule avec William, son père, qui, sous ses abords d’adolescent attardé, lutte contre la sclérose en plaques. Entre le collège, un petit boulot et la charge du quotidien, Lucie gère tant bien que mal, et s’échappe dans l’écriture d’un roman autobiographique fantasque, qui navigue entre rêve et réalité… L’annonce de la visite d’une assistante sociale va bousculer cet équilibre précaire. Lucie et son père vont devoir redoubler d’inventivité pour donner l’illusion d’une vie normale.

Critique : Celui qui s’est fait connaître du grand public grâce à la série Le Bidule diffusée en 1999 sur Canal+ quitte l’univers écologiquement décalé de son dernier film Poissonsexe (2020), sans toutefois renoncer à la part d’imagination et de poésie qui a fait sa réputation. Se démarquant des traitements cinématographiques habituellement réservés aux récits d’adolescence, il s’intéresse au quotidien d’une jeune fille avide de ressembler à toutes les gamines de son âge, elle qui est coincée entre un père malade dont elle doit s’occuper et un emploi du temps hors norme qui la marginalise.

Copyright Haut et Court

Un sujet tragique qui aurait pu facilement tomber dans la pesanteur et le misérabilisme, sans la tendresse et l’humour dont l’entoure le réalisateur qui s’inspire de la pièce de théâtre Monster in the Hall de l’auteur écossais David Greig.

Au carrefour du teen movie, du fantastique et de la chronique sociale, dans un décor aux repères délibérément flous, Olivier Babinet enrobe son récit d’un doux onirisme pour le rendre plus respirable. Ainsi Lucie (Justine Lacroix), son héroïne, se plonge dans la rédaction d’un roman autobiographique pour observer sa vie à travers les voies de l’imaginaire, tandis que son ami Étienne, doté d’un esprit trop fantasque pour se couler dans le conformisme ambiant, reste son seul soutien, au milieu de la risée de leurs camarades de classe. Pourtant, cette poésie fantasmagorique ne tarde pas à se frotter au réalisme d’un univers parcimonieux (qui n’est pas sans rappeler celui des frères Dardenne), dominé par la mort de la mère tuée dans un accident de moto et la sclérose en plaque de William (Benoit Poelvoorde).

Copyright Haut et Court

Au cœur d’ une mise en scène qui a l’art de sublimer les détails les plus banals, Benoît Poelvoorde trouve là l’un de ses plus beaux rôles, loin des personnages falots qu’il nous a offerts ces dernières années. Sous les traits de cet homme affaibli par le sort et la maladie mais néanmoins tendrement attaché à sa fille dont il dépend, il révèle une dose d’humanité jusqu’alors bien cachée. Éternellement vêtu d’un jogging et d’un maillot de corps sans manches fatigué, abreuvé de pizzas et de barres chocolatées, abruti de jeux vidéo, légèrement shooté à quelques produits illicites, il pourrait ne ressembler qu’à un pauvre gueux en perdition. Mais sous cette dégaine de vieux gamin désobéissant, à l’œil encore vif et à la sensibilité en bandoulière, se terre la volonté farouche et bouleversante de celui qui, envers et contre tout, s’échine à prouver à sa fille que la vie est belle. Pour lui donner la réplique, le choix de Justine Lacroix (vue dans C’est ça l’amour de Claire Burger, 2019) est judicieux. Son visage encore enfantin adoucit la difficulté de la situation et la détermination sans faille couplée à la juvénilité de son personnage force le respect.

Maniant avec brio la fantaisie et l’émotion, créant la surprise, évacuant d’une pichenette décontractée toute ébauche de mélancolie, Babinet réussit un film drôle, attachant et surtout atypique.